В ПриватБанке ограничили выдачу налички: какие суммы можно снять в банкоматах

В украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: лимиты могут отличаться в зависимости от того, снимаются деньги в банкомате, на кассе банка или в супермаркете, на АЗС и т.п.

Так, в кассе банка снять можно максимум 100 тыс. грн в день. В торговых точках – до 6 тыс. грн.

Также лимиты действуют и на снятие денег за границей. В частности:

С гривневых карт – 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

С долларовых/евровых карт – 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

При этом, напоминается, при снятии наличных с карт ПриватБанка за границей взимается комиссия. Она составляет 2% от суммы.

Кроме того, подчеркнули в банке, лимиты действуют и на снятие через ПриватБанк наличности с карт других банков. Стандартное ограничение составляет 20 тыс. грн:

в кассах банка эту сумму можно снять либо за 1 раз, либо в течение суток;

в банкоматах – либо за 1 раз, либо в течение 3 часов.

При этом стоит помнить: банк-владелец карты может выставлять собственные индивидуальные ограничения. А потому при снятии наличных сначала стоит их уточнить.

Почему банки ограничивают снятие налички

В целом же, такие жесткие меры являются не личной прихотью банкиров, а прямым следствием масштабной борьбы с теневыми финансовыми операциями. Главные цели этого:

заблокировать подозрительные наличные потоки;

пресечь незаконные действия в финансовом секторе;

заставить бизнес и граждан чаще пользоваться прозрачными безналичными расчетами.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ПриватБанке рассказали, действительны ли доллары 1996 года. В частности, принимают ли обменники и банки такие купюры

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