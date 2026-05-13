Клиентка ПриватБанка положила 190 тыс. грн на чужую карту: почему суд отказался возвращать деньги

Украинский суд отказал клиентке ПриватБанка во взыскании 190 тыс. грн с женщины, которой истица, по ее словам, ошибочно перевела деньги. Судье показались неубедительными доказательства что, средства поступили именно на счет ответчицы.

Видео дня

Соответствующее решение принял Васильковский районный суд Днепропетровской области. Это дело наглядно показывает, что "ошибочный перевод" в суде нужно еще доказать.

Что произошло

Инцидент произошел 20 февраля 2024 года в Ужгороде. В одном из отделений ПриватБанка истица осуществила два перевода на банковскую карту:

сначала 150 тыс. грн;

затем еще 40,2 тыс. грн.

Но, по ее словам, деньги пошли на карточку чужого человека. Она звонила получателю, просила вернуть средства – ответа не получила. Обращалась в колл-центр ПриватБанка – там объяснили: без согласия получателя возврат невозможен, поэтому женщина обратилась в суд за принудительным взысканием средств.

Почему суд отказал

В материалах дела фигурировали разные номера банковских карт , и истица не предоставила ни одного документа, который бы подтверждал: счет, на который поступили деньги, принадлежит именно ответчице.

, и истица не предоставила ни одного документа, который бы подтверждал: счет, на который поступили деньги, принадлежит именно ответчице. Ни она, ни ее адвокат не ходатайствовали об истребовании у банка информации о владельце счета , что было бы очевидным шагом.

, что было бы очевидным шагом. Суд обратил внимание на подозрительную деталь: два перевода с разницей в несколько часов, через кассу банка, по реквизитам, которые предоставила сама истица, что ставит под сомнение версию о случайной ошибке.

Что говорит закон

Дело рассматривали по статье 1212 Гражданского кодекса – о безосновательном приобретении имущества. Чтобы выиграть такой иск, надо доказать две вещи:

что деньги получил именно этот человек;

что правовых оснований для получения не было.

Ни одного из этих фактов истица не доказала, поэтому проиграла. В случае ошибочного перевода денег устного обращения и звонков для суда недостаточно – важно действовать правильно с первого дня:

письменно обратитесь в банк с требованием зафиксировать ошибку;

отправьте получателю письменную претензию – не звоните, а пишите с подтверждением;

сохраняйте все квитанции и скриншоты;

если дело дойдет до суда – сразу ходатайствуйте об истребовании у банка данных о владельце счета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за рубежа на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 мая 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!