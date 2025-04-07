В Приднестровье снова заявили об остановке поставок газа: что говорят в Тирасполе и Кишиневе

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" заявили о приостановке поставок газа. Утверждается, что она связана с "техническими аспектами" и продлится несколько дней.

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Соответствующее заявление 7 апреля сделали в пресс-службе лидера "ПМР" Вадима Красносельского. Об этом пишет NewsMaker.

"В минувшую субботу приостановили поставку природного газа в Приднестровье. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", – сказано в сообщении.

В то же время источник NM в министерстве энергетики Молдовы уточнил, что поставку газа не прекращали, но объем снизили из-за отсутствия предоплаты.

По словам собеседника издания, объем поставки голубого топлива в Приднестровье сократили с 3 миллионов кубометров в сутки до 2,2 миллиона кубометров в связи с неполучением предоплаты за период с 9 по 22 апреля.

С 14 февраля этого года газ в Приднестровье начал поступать по "венгерской схеме". Компания MET Gas and Energy Marketing AG поставляет в регион 3 миллиона кубометров газа в сутки. Его транзит от румынской границы через территорию правобережной Молдовы осуществляет Moldovagaz. Приднестровский "Тираспольтрансгаз" обязан заплатить за транзит авансом.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января стало известно, что Молдова предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в кредит во избежание энергетического коллапса после прекращения транзита российского газа через Украину. Поставки финансово поддержал Европейский Союз, а вернуть объем газа Тирасполь должен был до 1 марта 2025 года.

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