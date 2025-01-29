Приднестровье согласилось на кредитный газ от Молдовы: сколько будут поставлять и как долго

Молдова предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в кредит во избежание энергетического коллапса после прекращения транзита российского газа через Украину. Поставки финансово поддержит Европейский Союз, а вернуть объем газа Тирасполь должен до 1 марта 2025 года.

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Об этом сообщил и.о. главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. С 1 января 2025 года Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию, поскольку истек срок действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Это привело к отключению централизованного отопления и горячей воды в Приднестровье, а местные власти предупредили, что запасы газа могут иссякнуть в течение месяца. Кроме этого:

Молдавская ГРЭС , которая снабжала регион электроэнергией, перешла на уголь и работает только для бытовых потребителей и критической инфраструктуры;

, которая снабжала регион электроэнергией, перешла на и работает только для бытовых потребителей и критической инфраструктуры; уличное освещение и освещение в зданиях сокращено на 30% или полностью выключено там, где это возможно;

сокращено на или полностью выключено там, где это возможно; предприятия и коммерческие объекты снизили потребление электроэнергии до минимума

Из-за кризиса Кишинев и Тирасполь начали переговоры по энергоснабжению, которые завершились подписанием контракта на заем газа. Согласно соглашению между АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз", Кишинев предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа:

газ будет передаваться по заявкам "Тираспольтрансгаза" по мере надобности;

объем поставок должен быть возвращен до 1 марта 2025;

финансовую поддержку для закупки газа предоставит Еврокомиссия, которая уже предложила Молдове пакет помощи в размере 30 миллионов евро.

В настоящее время стороны пришли к временному решению, но оно не решает долгосрочные вопросы поставки энергоносителей в регион. По словам экспертов, если Тирасполь не сможет вернуть газ к марту, возможны новые переговоры или новые условия поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия увеличивает закупку российского СПГ (сжиженный природный газ) через порты других стран ЕС, несмотря на официальный отказ от прямых поставок. Отсутствие прозрачности на энергетическом рынке ЕС позволяет отбеливать российский газ, что затрудняет борьбу с зависимостью от российского топлива.

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