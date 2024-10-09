В Польше возвращают блокаду на границе с Украиной: как с этим связана Россия и ее "зерновой террор"

В Польше могут возобновиться протесты на границе из-за экспорта украинских товаров. Такие угрозы прозвучали после того, как в результате российских ракетных ударов были повреждены два грузовых судна в Одесской области, что может указывать на след России.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил о предпринятых мерах, чтобы уладить прошлые претензии поляков:

перенаправление транзита аграрной продукции через другие дружественные страны (прежде всего Румынию);

проведение нескольких раундов консультаций в двустороннем формате между профильными ведомствами Украины и Польши;

согласование на уровне Евросоюза так называемого режима "экстренного торможения" – то есть возобновление применения пошлин и квот при резком росте экспорта определенных категорий аграрной продукции.

"Казалось, на этой истории с блокировками была поставлена окончательная точка. Но оказалось – нет. Тот же "организатор" и инициатор", для которого создание преград в украинско-польских отношениях, похоже, становится новой "профессией", – подчеркнул Гетманцев.

Он пояснил, что, несмотря на солидный урожай ранних и несколько меньше ожидаемого урожая поздних зерновых, внутренний рынок Польши точно не станет для этих товаров главным направлением. Более того, Украина не будет сворачивать налаженные или расширенные в прошлом году суходольные маршруты для поддержки инфраструктуры наших стран, которые оказали поддержку при блокировании границы.

Нардеп напомнил, что суходольный транзит существенно менее выгоден по морскому, а также имеет более скромную способность и требует более сложных логистических решений. Поэтому его будут расширять только в случае серьезных препятствий в поставке украинского зерна на мировые рынки и выполнении обязательств, которые Украина взяла на себя перед государствами, получавших его морем.

"Именно морской коридор больше года является основой нашего зернового экспорта. Если общие поставки зерновых и зернобобовых культур на внешние рынки в 2024 г. выросли на 55%, то морские их перевозки – на 74%. За 9 месяцев с начала года из-за морских портов отгружено 46,3 млн тонн аграрной продукции", – напомнил Гетманцев.

Поэтому Россия снова прибегла к "зерновому террору". Поэтому, чтобы дискредитировать Украину как надежного поставщика зерна и гаранта мировой продовольственной безопасности и взорвать гуманитарное положение в десятках стран мира на разных континентах, был нанесен ряд атак:

6 октября – удар баллистической ракетой по судну Paresa, что загрузило 6 тыс. тонн кукурузы и должно было выйти в Италию;

7 октября – удар баллистической ракетой по судну Optima;

8 октября – польские блокировщики границы угрожают перекрыть путь для украинской агропродукции.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Польша входит в тройку стран, из которых больше всего ввезли товаров в Украину с начала 2024 года. Общий объем польских товаров, попавших в Украину за первые 9 месяцев года, составляет 5 млрд долларов.

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