За границей приобрели украинских товаров на десятки миллиардов: какие страны покупают чаще всего

В январе-сентябре этого года Украина продала своих товаров на $30,7 млрд. Важнейшими для экономики потребителями украинского экспорта в 2024 году стали Польша, Испания и Германия.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, согласно которым первые за 9 месяцев года товарооборот Украины достиг $81,9 млрд. В результате дефицит внешней торговли товарами в январе-сентябре этого года составил $20,5 млрд, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них было:

импортировано товаров на $51,2 млрд;

экспортировано – на $30,7 млрд.

Доля облагаемого налогом импорта составила $42,5 млрд, или 83% общих объемов импортируемых товаров. В тройку стран, из которых больше всего ввезли товаров в Украину, попали Китай ($10,3 млрд), Польша ($5 млрд) и Германия ($3,9 млрд). В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $17,7 млрд,

продукция химической промышленности - $8,8 млрд,

топливно-энергетические – $6,8 млрд.

Между тем показатели экспорта значительно меньше. Топ-3 стран-экспортеров украинских товаров состоит из Польши ($3,6 млрд), Испании ($2,1 млрд) и Германии ($2,1 млрд). Чаще всего из Украины вывозились:

продовольственные товары - $17,9 млрд,

металлы и изделия из них - $3,4 млрд,

машины, оборудование и транспорт – $2,5 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Болгария обратилась в Европейскую комиссию с просьбой приостановить импорт украинских яиц. Власти страны таким образом пошли навстречу фермерам, угрожающим банкротством местных фабрик из-за невозможности конкурировать с более дешевой продукцией из Украины.

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