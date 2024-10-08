Россия вернулась к зерновому террору: в Кабмине раскрыли цели Кремля

Чтобы помешать работе Украинского морского коридора и разрушить судоходство в Черном море, Россия атаковала ракетами иностранное грузовое судно в Одесской области. В результате его и портовая инфраструктура были повреждены, а один человек погиб.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он напомнил, что это уже второе гражданское судно, которое Россия атаковала в портах Одесщины за последние два дня.

"За два дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины. Это целенаправленная практика устрашения и препятствования работе Украинского морского коридора. Таким образом, агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и взорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, зависящих от импорта продовольствия и беспокойства в международных отношениях", – констатировал вице-премьер.

Он призвал защитить от террора портовую инфраструктуру и гарантировать свободное и безопасное мореходство. Поэтому нужно и дальше усиливать противовоздушную оборону Украины, а также с помощью силы и дипломатии привлечь страну-агрессора к ответственности, подчеркнул Кулеба.

Следует отметить, что атакованное 7 октября судно Optima под флагом Палау зашло для загрузки за несколько часов до удара баллистической ракетой. Оно стало 21-м гражданским судном, пострадавшим от российских атак. В результате погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали: четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один – легкого. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как же сообщал OBOZ.UA, накануне в результате российского обстрела порта "Южный", был поврежден другой сухогруз – Papesa, находившийся под флагом Сент-Китс и Невис. К моменту атаки на него загрузили около 6 тыс. тонн кукурузы, что является критически важным продовольственным товаром для ряда стран, в том числе Африки и Азии. На борту судна находились 15 членов экипажа – ни один из них не пострадал.

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