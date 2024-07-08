В Польше массово ищут на работу украинцев: где платят 70 тыс. гривен без знания языка

Многие украинские беженцы покинули Польшу ради заработков в других странах, поэтому в этой стране возник дефицит рабочих рук. Острее всего это ощущается в производстве, сельском хозяйстве, строительстве и в логистике. На такой работе не обязательно знать язык, а украинцам предлагают в среднем до 7 тыс. злотых (около 70 тыс. грн).

Видео дня

Об этом сообщила директор рекрутации миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк. По ее данным, в Польше находятся более 950 тысяч беженцев из Украины – некоторые из них до сих пор не нашли работу, пишет "Минфин".

Также она отметила, что польские работодатели сталкиваются со сложностями в подборе персонала из украинцев. На это влияют два фактора:

украинцы стали чаще уезжать на заработки в страны Западной Европы из-за более высокой оплаты труда;

из-за более высокой оплаты труда; украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.

"Зачастую украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык. За нее платят в среднем 6-7 тыс. злотых брутто (60,1-70,2 тыс. грн). Но сейчас за счет дополнительных часов и премий зарплата на некоторых вакансиях может доходить до 8-9 тыс. злотых брутто (80,2-90,2 тыс.)", – отмечает Семенюк.

Следует отметить, что с 1 июля в Польше повысили минимальную ставку, благодаря чему зарплата в среднем может увеличиться на 300 злотых брутто (3 тыс. грн).

Где предлагают больше всего работы

По ее словам, самый большой кадровый голод в Польше сейчас в агросекторе и строительной сфере – где чаще всего работали украинцы. "Польские фермеры жалуются, что в этом году нуждаются в сезонных работниках на 20% выше, чем в прошлом, но людей на работу найти очень сложно", – утверждают в EWL.

Также в Польше начался сезон распродаж, поэтому сейчас много работы есть на логистических складах и в e-commerce: комплектация различных товаров, упаковка одежды, посылок и т.д. Кроме того, многие вакансии – на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (производство консервов, переработки рыбы и морепродуктов), а также в машиностроительной отрасли.

Украинцы, владеющие польским языком на коммуникативном уровне, могут найти работу в сфере услуг и гостиничном бизнесе. По ее словам, есть случаи, когда украинцы после приезда в Польшу начали свою карьеру с простой физической работы на предприятиях или складах, а сейчас уже открыли собственный бизнес.

"В Польше распространены ситуации, когда еще до полномасштабного вторжения украинцы приезжали работать на заводах или на складах, где они получали опыт и овладевали языком. Через некоторое время они получали повышение к руководителю или координатору, а затем переходили в компании на должности в соответствии со своим украинским образованием. Такая возможность существует и сейчас", – говорит Семенюк.

Также OBOZ.UA сообщал, что среди находящихся в Польше украинцев 40% живут на деньги из Украины. При этом 53% людей из этого числа говорят, что сумма их ежемесячных расходов изменилась – в частности из-за того, что они потеряли отдаленную работу в Украине, или родственники перестали оказывать поддержку. В то же время 60% украинцев в Польше за последний год не пользовались деньгами, заработанными в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!