Большое количество украинцев в Польше живет за счет денег из Украины: почему начали урезать расходы

Среди находящихся в Польше украинцев 40% живут на деньги из Украины. При этом 53% людей из этого числа говорят, что сумма их ежемесячных расходов изменилась – в частности, из-за того, что они потеряли отдаленную работу в Украине, либо же родственники прекратили оказывать поддержку. В то же время, 60% украинцев в Польше за последний год не пользовались деньгами, заработанными в Украине.

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"Среди изменивших сумму расходов 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше", – рассказали OBOZ.UA в крупной кадровой агенции. Там отметили:

еще 15% опрошенных признались, что изменили размер своих расходов, поскольку закончились деньги, заработанные в Украине;

4% потеряли отдаленную работу в Украине;

4% – из-за того, что родственники прекратили поддержку;

57% не указывают причину.

В то же время, в агентстве обращают внимание на тот факт, что 60% украинских граждан не пользуются деньгами, заработанными в Украине. Что, вероятно, "свидетельствует о том, что они уже приспособились к жизни в Польше и на фоне продолжения программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться".

"60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине за последний год. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели отдаленную работу в Украине", – констатировали там.

Украинцы едут работать в более состоятельные страны

В самой же Польше не хватает украинских рабочих. Так, летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс. грн), рассказали в Миграционнаой платформе EWL. Однако уже второй год подряд страна чувствует кадровый голод.

Дело в том, граждане Украины, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы. Причина – более высокие зарплаты и открытость их рынков труда после полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Польше были выявлены около 5 тыс. украинцев, которые работали там нелегально. При этом, по данным Национальной инспекции труда (PIP), в 2023 году их количество значительно выросло.

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