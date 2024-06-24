В одном из регионов Украины ввели обновленные графики отключений света: где смотреть

В Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений. Действовать же они начнут уже 24 июня – с 19:00.

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Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там отметили, что новые графики состоят из трех зон:

белая – свет есть;

серая – света нет;

светло-серая – возможные отключения. Т.е, периоды, когда отключение может применяться по команде "Укрэнерго" – если дефицит в энергосистеме увеличивается.

"Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за продолжающихся с марта этого года массированных вражеских обстрелов. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки. Энергетики смогут проводить отключения по графику, а клиенты – планировать свои действия", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, принадлежность адресов к группам не изменилась. Т.е., очередь домов "на отключение" энергетики не меняли.

Где искать графики отключений света

Найти же графики отключений света в Днепропетровской области можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети. А кроме того, в чат-ботах компании в:

"Советуем использовать именно чат-бот. Потому что на сайте из-за большой нагрузки могут быть сбои в работе", – подчеркнули энергетики.

В Украине ввели экстренные отключения света и жесткие графики

В то же время, с 19:00 до 23:00 объем ограничений подачи света в Украине увеличится, а в ряде областей – жесткие графики задействованы с 13:00. В середине дня также начались экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области.

"С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения", – сообщили в "Укрэнерго". Кроме того, до 23:00 введен увеличенный объем ограничений в таких регионах:

Киев;

Киевская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Черкасская область;

Черниговская область;

Кировоградская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область.

В этих областях ограничения будут дольше по времени (например, могут быть использованы отключения в "серых зонах" графика). "Причина – недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления", – объяснили энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, специалисты и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым – в частности, следует запастись водой и едой.

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