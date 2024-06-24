В одном из регионов Украины ввели обновленные графики отключений света: где смотреть
В Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений. Действовать же они начнут уже 24 июня – с 19:00.
Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там отметили, что новые графики состоят из трех зон:
- белая – свет есть;
- серая – света нет;
- светло-серая – возможные отключения. Т.е, периоды, когда отключение может применяться по команде "Укрэнерго" – если дефицит в энергосистеме увеличивается.
"Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за продолжающихся с марта этого года массированных вражеских обстрелов. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки. Энергетики смогут проводить отключения по графику, а клиенты – планировать свои действия", – говорится в сообщении.
При этом, подчеркивается, принадлежность адресов к группам не изменилась. Т.е., очередь домов "на отключение" энергетики не меняли.
Где искать графики отключений света
Найти же графики отключений света в Днепропетровской области можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети. А кроме того, в чат-ботах компании в:
"Советуем использовать именно чат-бот. Потому что на сайте из-за большой нагрузки могут быть сбои в работе", – подчеркнули энергетики.
В Украине ввели экстренные отключения света и жесткие графики
В то же время, с 19:00 до 23:00 объем ограничений подачи света в Украине увеличится, а в ряде областей – жесткие графики задействованы с 13:00. В середине дня также начались экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области.
"С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения", – сообщили в "Укрэнерго". Кроме того, до 23:00 введен увеличенный объем ограничений в таких регионах:
- Киев;
- Киевская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Черкасская область;
- Черниговская область;
- Кировоградская область;
- Запорожская область;
- Днепропетровская область.
В этих областях ограничения будут дольше по времени (например, могут быть использованы отключения в "серых зонах" графика). "Причина – недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления", – объяснили энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, специалисты и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым – в частности, следует запастись водой и едой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!