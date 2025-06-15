В одной из стран ЕС жилье начало стремительно дешеветь: в каких городах цены упали больше всего

В Польше начало дешеветь жилье на вторичном рынке - в 11 из 12 крупных городов зафиксировано падение цен, в среднем на 2,4%. Наибольшее снижение произошло в Кракове, Люблине и Ольштыне из-за уменьшения спроса, инфляции и роста доступности ипотечного кредитования.

Видео дня

Об этом сообщает inPoland.net.pl. В мае 2025 года Польша зафиксировала тревожную тенденцию на рынке вторичной недвижимости - в большинстве крупных городов страны наблюдается снижение цен на квартиры.

Аналитическая группа Morizon-Gratka провела масштабное исследование и обнародовала данные, свидетельствующие о снижении средней стоимости вторичного жилья на 2,4% в 11 из 12 крупнейших польских городов. Наибольшее проседание цен зафиксировано в Кракове. В столице Малопольского воеводства стоимость жилья упала на 5,1% по сравнению с маем 2024 года.

Это означает, что квартира площадью 50 м² стала дешевле примерно на 40 тысяч злотых, или почти 450 тысяч гривен. Такое изменение стало настоящим сигналом для потенциальных покупателей, которые ранее не могли позволить себе жилье в этом туристически привлекательном городе.

Кроме Кракова, существенное снижение цен зафиксировано в Люблине (-4,1%) и Ольштыне (-3,6%). В этих городах также наблюдается повышенный интерес к покупке жилья, как со стороны местного населения, так и со стороны инвесторов, которые ищут возможность выгодно вложить средства в недвижимость на фоне снижения цен.

Единственным городом, где стоимость квартир на вторичном рынке несколько выросла, стала Лодзь. Там зафиксировали незначительное, но стабильное повышение на 0,4%. Аналитики объясняют это особенностями местного рынка, среди которых активные инфраструктурные проекты, рост индустриального сектора и относительно доступное жилье способствуют сохранению спроса.

Специалисты отмечают, что даже небольшие номинальные снижения стоимости квартир в сочетании с инфляцией, переговорными скидками и улучшением доступности ипотечных кредитов ведут к росту активности среди покупателей. Иными словами, нынешний период может стать благоприятным для тех, кто планировал приобрести жилье, но ранее не имел достаточных финансовых возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до конца лета должны заплатить налог на недвижимость. Ставка налога определяется местным советом (и сам налог платится в местный бюджет). При этом Налоговым кодексом установлена максимальная ставка - 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!