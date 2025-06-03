Украинцы летом должны заплатить налоги даже за старые квартиры: начиная с какой площади придут платежки

Украинцы до конца лета должны заплатить налог на недвижимость. Ставка налога определяется местным советом (и сам налог платится в местный бюджет). При том Налоговым кодексом установлена максимальная ставка - она составляет 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь прошлого года.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Во многих городах установили максимальную ставку. В частности, 1,5% минималки в Киеве, а, например, в Кропивницком - всего 0,5%. То есть за каждый "лишний" квадрат в Киеве надо платить 106,5 грн, а в Кропивницком - всего 35,5 грн.

Платить надо за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья. Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) - 60 квадратов;

для домов - 120 квадратов;

если есть дом и квартира - 180 квадратов.

"Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, направляемых налогоплательщику, должны содержать по каждому из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождения объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площадь, ставки и предоставленные физическим лицам льготы по уплате налога", - говорится в сообщении Государственной налоговой службы в одной из областей.

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Налоговый долг будет оставаться с вами до тех пор, пока вы его не оплатите, отмечает Александра Томашевская. В результате могут возникнуть неприятные проблемы. Например, из-за налогового долга могут лишить права находиться на едином налоге. Или сумма, которую надо уплатить, значительно увеличится из-за штрафных санкций.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое уведомление из-за того, что плательщик не находится по месту регистрации или он отказался принять уведомление, оно считается врученным со дня, который почтовая служба указала в уведомлении о вручении", - отмечают налоговики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.

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