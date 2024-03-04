В наблюдательном совете Гарпока должны быть представители производителей 'зеленой' энергии, – Трофимец

Государственный "Гарантированный покупатель" в процессе корпоратизации должен избрать в наблюдательный совет представителей сектора возобновляемой энергетики, что будет способствовать повышению эффективности работы предприятия и продаже "зеленой" электроэнергии.

Так считает Александр Трофимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов.

Он напомнил, что 2 февраля правительство приняло распоряжение № 74-р по превращению Гарпока из госпредприятия в акционерное общество. Процедура корпоратизации должна быть завершена до конца июля 2025 года.

"При корпоратизации Гарпока очень важно, чтобы наблюдательный совет был действенным органом. Важно, чтобы в него вошли все группы стейкхолдеров. Сегодня Гарпок – это компания, которая продает зеленую генерацию, получающую зеленый тариф. Чаще всего со стороны участников рынка можно услышать вопросы эффективности торговли и оптимальной ценовой политики", – сказал Трофимец.

По его словам, иногда в нашей стране при корпоратизации государственных предприятий существует практика создания искусственных наблюдательных советов. Соответственно, наблюдательный совет становится мертворожденным.

"В лучшей практике это действительно эффективный орган, дающий объективную оценку деятельности менеджмента, помогающий менеджменту своей экспертизой – все это вместе способствует развитию компании", - добавил адвокат.

По его мнению, целесообразно, чтобы независимыми директорами наблюдательного совета стали представители профильных компаний (их ассоциаций), которые предоставляют свой продукт для продажи на рынке – электроэнергию, производимую на ВИЭ.

"Чтобы они имели возможность влиять на эффективность работы менеджмента Гарпока, а при злоупотреблениях или неэффективности работы принимать кадровые решения", – сказал Трофимец.

Он добавил, что в любом случае наблюдательный совет как минимум обеспечит прозрачность деятельности, что приведет к более эффективной работе с правильными рекомендациями с ее стороны.

"Соответственно эти меры должны улучшить финансовые показатели как Гарантированного покупателя, так и деятельности производителей ВИЭ на рынке электроэнергии", - подытожил адвокат.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания.