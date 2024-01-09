В Monobank произошел масштабный сбой: заработало ли приложение

В приложении украинского онлайн-банка Monobank утром 9 января произошел сбой. Пользователи жаловались на невозможность провести операции и даже посмотреть баланс. По состоянию на 9:35 проблемы были устранены, приложение вернулось к работе.

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Наличие сбоя подтвердил один из сооснователь Монобанка Олег Гороховский. "Сломались немного. Чиним. Прошу прощения", – написал он в 8:43 утра. Однако уже в 9:35 Гороховский сообщил, что поломки больше нет. "Поднялись", – отметил он.

Также сбой подтверждали в службе поддержки. При обращении в чат-бот "Моно" автоматически появлялось сообщение: "Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе у наших специалистов".

Сбой в Monobank: что не работало

При авторизации в приложении Monobank ошибок не выдавало. Однако при попытке совершить любое действия пользователи получали уведомление.

"Вот беда... Что-то пошло не так, попробуем еще раз", – говорилось в сообщении об ошибке. Операции при этом не проводились, а данные по карте не обновлялись, т.е. клиентам банка показывало неактуальный баланс за прошлые сутки.

Помимо прочего не работал сервис накопления "Банка". Это важно для волонтеров, так как с помощью этого сервиса проводится огромное количество сборов для украинской армии, медиков и на другие нужды обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка Монобанка пожаловалась на то, что ее счет был заблокирован после того, как она получила на карту 19 тыс. грн от своей подруги. Она утверждает, что та возвращала ей долг.

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