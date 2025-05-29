В Monobank объявили распродажу пива по 3 грн: украинцы мгновенно "положили" сервис, досталось даже "Новой почте"

Monobank решил распродать 4 700 банок брендового "monoпива" по 3 гривны, и украинцы мгновенно бросились оформлять заказы, из-за бешеного наплыва пользователей "легли" сервисы банка и даже API Новой почты. В ответ на это, банк пообещал повторить акцию на следующий день – и уже по 2 гривны за банку, как компенсацию за технические сбои.

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Об этом пишет соучредитель банка Олег Гороховский. Именно он объявил в своем Telegram-канале, что случайно нашел у себя в шкафу 4700 упаковок брендовых напитков "monoпиво" и решил "не давать добру пропадать" - предложил каждую по 3 гривны.

Более того - в шутку посоветовал покупать в рассрочку, "три платежа по 1 гривне". Такое сообщение вызвало настоящий ажиотаж, ведь сотни тысяч украинцев мгновенно бросились оформлять заказ через приложение. Последствия не заставили себя ждать, сервисы Monobank не выдержали нагрузки и "упали".

Но на этом все не закончилось, ведь параллельно перестали работать и API Новой почты, в частности система выбора отделений, ведь именно через нее планировалась доставка пива. "Поскольку мы, как всегда, не рассчитали нагрузку после моих публикаций, пиво еще есть, но оформить его пока нельзя. Сначала вы положили наш сервис, потом еще API Новой почты с адресами отделений. Ждем, когда это все починят... Сам сижу злой и без пива", – написал Гороховский.

Гороховский признал, что ситуация стала "плохой репетицией" и пообещал повторить акцию на следующий день – с пивом по 2 гривны, как компенсацию за сбои в системе. "Напишу отдельно. Не теряйте время", - добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank повысил процентную ставку по новым депозитам в гривне без возможности досрочного расторжения - с 25 марта. В частности для депозитов на 12 месяцев теперь действует ставка 16%, которая на 0,5% превышает прежнюю.

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