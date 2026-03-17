В мире заговорили о глобальном дефиците продуктов: чего ждать украинцам

Помимо хаоса на глобальном рынке энергоресурсов, конфликт между Ираном, а также США, Израилем и другими странами Залива, может грозить продовольственным кризисом в ряде регионов. Это связано с тем, что эскалация нарушила цепи производства и транспортировки сельскохозяйственных удобрений. Хотя окончательно ситуация прояснится через несколько недель.

Об этом сообщил медиа ведущий аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он напомнил, что через перекрытый Ираном Ормузский пролив проходит 20-30% мировых потоков нефти, 33% газа и значительная доля различных удобрений, недополучение которых может ухудшить ситуацию с голодом в мире.

"Западные СМИ начали писать статьи: "все будет хорошо, мы будем производить больше пищевых продуктов". И наиболее уязвимые регионы (то есть Африка, та же Азия, частично Латинская Америка) будут сталкиваться с этими угрозами. То есть, ну для меня это дежавю, я помню эти разговоры в 2022 году, но тогда гораздо больше было оснований, так говорить", – говорит Ус.

Эксперт напомнил, что Украина играет не последнюю роль на мировом продовольственном рынке. И даже во время полномасштабной войны, несмотря на оккупацию территорий, миграцию населения и мобилизацию рабочих, в 2025 году Украина вошла в число мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, экспортировав около 33% всего масла в мире.

Иван Ус также напомнил, Россия взамен была и остается мировым лидером по экспорту пшеницы, но санкции могли помешать поставкам зерна.

"Тогда также были те же разговоры, но они были более обоснованными по сравнению с нынешними. Поэтому дальше посмотрим, когда будет реальная оценка тех рисков, потому что пока, как по мне, это определенные ожидания. А насколько эти ожидания соответствуют действительности – это покажут, я думаю, следующие недели, не будем долго ждать", – констатирует аналитик.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европе последствия нарушений глобальных цепей поставок ощущаются значительно меньше, чем в странах Персидского залива. В Дубае уже заговорили о продовольственном кризисе – запасов свежих продуктов там осталось примерно на 10 дней.

