Цены на мясо бьют рекорды по всему миру: чего ожидать украинцам

Во всем мире в 2025 году стремительно растут цены на мясо и растительные масла, тогда как молочные продукты и сахар немного дешевеют. В Украине это приведет к подорожанию масла и мяса на внутреннем рынке, что создаст дополнительное давление на потребителей и аграрный сектор страны.

Об этом говорится в актуальном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Индекс цен на продукты FAO в июле 2025 года достиг отметки 130,1 пункта, что на 1,6% выше уровня июня того же года.

По сравнению с июлем 2024-го этот индекс вырос на 7,6%. Впрочем, этот показатель все еще на 18,8% ниже максимумов, зафиксированных в марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Наибольший рост отмечен в сегменте растительных масел.

Индекс цен на масла достиг 166,8 пункта, что на 7,1% выше июня и является самым высоким уровнем с 2022 года. Рост был обусловлен подорожанием пальмового, соевого и подсолнечного масел.

пальмовое масло дорожает уже второй месяц подряд благодаря высокому мировому спросу и более выгодной цене по сравнению с другими маслами;

подсолнечное масло поднялось в цене из-за сезонного сокращения предложения, особенно в Черноморском регионе – ключевом поставщике мирового рынка;

цены на рапсовое масло зато немного снизились из-за поступления новых запасов в Европе.

Индекс цен на мясо в июле достиг 127,3 пункта – это на 1,2% больше июня и на 6% больше июля 2024 года, установив новый исторический максимум. В частности:

самый сильный рост зафиксирован в сегменте говядины, что стало результатом высокого спроса со стороны таких крупных потребителей, как Китай и США;

цены на баранину также поднялись;

птица немного подорожала;

в то же время, из-за избытка предложения в Европейском Союзе и слабый внешний спрос, цены на свинину упали.

В июле индекс цен на молочные продукты немного снизился на 0,1% по сравнению с июнем, но остался значительно выше показателей прошлого года (+21,5%). К примеру:

цены на масло упали на 1,1%, что произошло впервые с апреля 2024 года, однако в ЕС цена сливочного масла остается высокой из-за ограниченного предложения сливок и устойчивого спроса;

цены на сухое молоко также снизились;

также снизились; одновременно, подорожание сыра частично компенсировало общее удешевление молочной группы, благодаря устойчивому спросу в Азии и странах Ближнего Востока.

Индекс цен на сахар в июле составил 103,3 пункта – на 0,2% меньше, чем в июне, и на 13,5% ниже, чем годом ранее, это уже пятый месяц подряд, когда цены на сахар снижаются. Причинами являются ожидаемое увеличение производства сахара в Индии и Таиланде, а также благоприятные погодные условия в южных регионах Бразилии.

Несмотря на это, признаки восстановления мирового импортного спроса сдерживают резкое падение цен. Индекс цен на зерновые упал на 0,8% за месяц и на 3,8% в годовом измерении — до 106,5 пункта.

цены на ячмень и кукурузу подросли из-за засушливых условий в Восточной Европе и Украине, слабых продаж фермеров, а также экспортных ограничений в Аргентине и растущего внутреннего спроса в Бразилии;

одновременно цены на пшеницу и сорго снизились, что связано с поступлением зимней пшеницы из Северного полушария и низкой активностью продаж в регионах Европы и Черноморья;

рис подешевел на 1,8% за месяц.

Рост цен на растительные масла и мясо создает дополнительное давление на потребителей, особенно в странах, где доля этих товаров в рационе высока. Для Украины, которая является значительным экспортером и производителем подсолнечного масла и зерновых,такие колебания имеют двойной эффект: с одной стороны, это увеличивает доходы аграрного сектора, с другой – влияет на внутреннюю ценовую стабильность и доступность продуктов.

Снижение цен на молочные продукты и сахар может немного смягчить общее подорожание продуктовой корзины, но рост мяса и масел частично нейтрализует этот эффект. В то же время тенденции на мировом рынке свидетельствуют о влиянии климатических факторов, геополитических ограничений и изменений в глобальном спросе, что формирует нестабильность в пищевом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам июля зафиксирована самая низкая инфляция с февраля 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 14,3% до 14,1% к июлю-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 9,3%, а с прошлого июня – уже на 22,6%.

