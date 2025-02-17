В Lifecell стартовало масштабное закрытие тарифов: полный список
Мобильный оператор lifecell начал процесс закрытия сразу 40-ка своих тарифов. В частности, "Просто Лайф 2020"; "Смарт М", "Platinum" и пр. Ожидается, что это продлиться до 20 марта.
О закрытии тарифов ранее сообщили в самом lifecell. Отметив: дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено – однако уже на условиях других тарифов.
"В период с 17 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года тарифные планы. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – рассказали в операторе.
При этом там уже начали рассылать абонентам SMS с информацией о закрытии тарифов. Как рассказала OBOZ.UA одна из клиенток оператора, 17 февраля ей пришло сообщениео закрытии ее тарифа с 24 февраля. "Новый тариф будет "Platinum Лайф" за 600 грн/4 недели. Бесплатный переход на другой тариф до 20.04.25", – говорится в сообщении.
В то же время, отметила она, количество предлагаемых для перехода тарифов невелико. В частности, ей предложили только 2.
Какие тарифы закрывает lifecell
В целом, рассказали ранее в lifecell, закрытию поджелат сразу 40 тарифов. В частности:
- "Шкільний Лайф";
- "Просто Лайф 2020";
- "Просто Лайф. Регіон 2020";
- "Практичний";
- "Пільговий";
- "Залізна Двадцятка";
- "Зручний";
- "BiP Жара";
- BiP Жара Плюс";
- "Ізі Лайф";
- Жара GO PLUS";
- "Жара GO";
- "ХайП";
- "Жара Лайт";
- "Жара Лайт 2021";
- "Смарт М";
- "Смарт L";
- "Хітмейкер";
- "Смарт Лайф. Регіон 2020";
- "БОМБА";
- "Лайфхак PLATINUM";
- "Platinum Лайф 2020";
- "Platinum";
- "Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";
- "Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive",
- "Platinum Лайф. Регіон 2020";
- "Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";
- "Вільний Лайф. Регіон 2020";
- "Лайфхак Контракт";
- "Комфорт";
- "Platinum Контракт";
- "Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";
- "Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020", "Роутер Плюс 2020";
- "4 Безліміти";
- "Смарт Лайф 2020";
- "Інтернет Жара";
- "Iнтернет БЕЗМЕЖ";
- "Вільний Лайф 2020";
- "Лайфхак";
- "Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы узнать, за что с них снимают деньги, клиентам lifecell следует набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!