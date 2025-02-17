В Lifecell стартовало масштабное закрытие тарифов: полный список

Мобильный оператор lifecell начал процесс закрытия сразу 40-ка своих тарифов. В частности, "Просто Лайф 2020"; "Смарт М", "Platinum" и пр. Ожидается, что это продлиться до 20 марта.

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О закрытии тарифов ранее сообщили в самом lifecell. Отметив: дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено – однако уже на условиях других тарифов.

"В период с 17 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года тарифные планы. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – рассказали в операторе.

При этом там уже начали рассылать абонентам SMS с информацией о закрытии тарифов. Как рассказала OBOZ.UA одна из клиенток оператора, 17 февраля ей пришло сообщениео закрытии ее тарифа с 24 февраля. "Новый тариф будет "Platinum Лайф" за 600 грн/4 недели. Бесплатный переход на другой тариф до 20.04.25", – говорится в сообщении.

В то же время, отметила она, количество предлагаемых для перехода тарифов невелико. В частности, ей предложили только 2.

Какие тарифы закрывает lifecell

В целом, рассказали ранее в lifecell, закрытию поджелат сразу 40 тарифов. В частности:

"Шкільний Лайф";

"Просто Лайф 2020";

"Просто Лайф. Регіон 2020";

"Практичний";

"Пільговий";

"Залізна Двадцятка";

"Зручний";

"BiP Жара";

BiP Жара Плюс";

"Ізі Лайф";

Жара GO PLUS";

"Жара GO";

"ХайП";

"Жара Лайт";

"Жара Лайт 2021";

"Смарт М";

"Смарт L";

"Хітмейкер";

"Смарт Лайф. Регіон 2020";

"БОМБА";

"Лайфхак PLATINUM";

"Platinum Лайф 2020";

"Platinum";

"Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";

"Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive",

"Platinum Лайф. Регіон 2020";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";

"Вільний Лайф. Регіон 2020";

"Лайфхак Контракт";

"Комфорт";

"Platinum Контракт";

"Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";

"Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020", "Роутер Плюс 2020";

"4 Безліміти";

"Смарт Лайф 2020";

"Інтернет Жара";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ";

"Вільний Лайф 2020";

"Лайфхак";

"Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы узнать, за что с них снимают деньги, клиентам lifecell следует набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану.

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