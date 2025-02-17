Как изменить тариф "Киевстар": абонентам оператора дали инструкцию

Bзменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: провести изменение тарифа можно и по номеру 477 или 477*1. А также:

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Кроме того, поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого нужно зайти в раздел Тарифы.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Узнать, за что с них снимают деньги, могут абоненты и других операторов. Так, клиентам lifecell следует набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию:

об изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Несколькими способами могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого следует:

набрать *101#;

позвонить по номеру 111*1.

Кроме того, условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу – по номеру *101*4#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильные операторы запланировали на 2025 год отключение связи 3G в Украине. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Больше всего, по данным аналитиков, изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile. Ведь они работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell.

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