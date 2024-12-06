В Кремле придумали, как обойти новые "газовые" санкции США: Путин уже подписал указ

Российские власти постоянно пытаются найти все новые пути обхода международных ограничений. Так, в Москве изменили порядок оплаты оплаты поставок российского газа для иностранных покупателей.

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Как сообщает Bloomberg, соответствующий указ уже подписал кремлевский диктатор Владимир Путин. Решение было принято после того, как США ввели санкции против российского "Газпромбанка", через который прежде проходили все платежи за энергоресурсы РФ.

В Газпромбанке отметили, что финучреждение сохранит полномочия проводить платежи, но теперь они будут приниматься только в рублях. Поэтому, если покупатели российского газа захотят платить в иностранной валюте, им придется открыть счет в другом банке, который конвертирует их валюту в рубли, и перевести их Газпромбанку.

Новый указ делает такие сделки возможными для иностранных покупателей, в том числе из Евросоюза. Это означает, что они получат возможность оплаты через третьих лиц, что раньше было невозможно.

Также появилась возможность взаимозачета платежей между покупателями и "Газпромом". Теперь задолженность за поставки газа может быть погашена как в российской, так и в иностранной валюте, однако для возобновления ранее приостановленных поставок необходимо будет заплатить рублями. Европейские рынки уже отреагировали на публикацию указа Путина – цены на газ упали на 2,3%.

Как известно, Газпромбанк оперировал $180 млрд за границей и был последним из крупных государственных банков в России, сохранявших доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне санкционных списков. На этом фоне после заморозки активов Центрального банка РФ из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Газпромбанк мог стать одним одним из главных операторов валюты Кремля за рубежом

Но в результате санкций, объявленных администрацией Джо Байдена, финучреждение отключат от международной платежной системы SWIFT. Ранее блокирующие меры против банка ввела Великобритания, а с 2023 года у него возникли проблемы с операциями в долларах

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз значительно снизил зависимость от российского газа, в том числе и за счет поставок сжиженного природного газа из США. Поэтому ограничения в отношении Газпромбанка могут способствовать росту доли американского СПГ на европейском рынке, где он и так лидирует.

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