В компании из числа топ-подрядчиков "Большого строительства" прошли обыски: в чем подозревают

В начале октября Национальная полиция Украины провела обыски в компании "Автомагістраль-Південь". Это один из крупнейших дорожных подрядчиков "Большого строительства". Компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на контракты в нескольких регионах Украины в разное время. В фирме вину отрицают и называют следственные действия давлением со стороны силовиков.

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Об обысках сообщили в самой компании 7 октября. Отмечается, что обыски состоялись 4 октября.

В фирме информируют, что обыски проводили сотрудники главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом стратегических расследований. В частности, как утверждают в компании, следственные действия прошли в:

офисах "Автомагістраль-Південь";

в квартирах сотрудников компании и частных автомобилях.

Обыски проводились в рамках производства, причиной открытия которого стали несколько тендеров, которые "Автомагістраль-Південь" выиграла в рамках "Большого строительства". Следователи подозревают, что фирма по своему усмотрению устанавливала цены контрактов.

Официально "Автомагістраль-Південь", согласно данным YouControl, с 2023 года принадлежит Александру Бойко. Уставный капитал компании составляет 40 тыс. грн. С фирмой также связывали одесситов Олега Наливанова и Валерия Короткова. Также, по данным СМИ, до полномасштабного вторжения РФ в публичном пространстве фирму представлял Николай Тимофеев, гендиректор компании и член правления Национальной ассоциации дорожников Украины.

Тимофеев уверяет, что после обысков "работа компании парализована". Компания заявила, что готовит обращение к Офису Генерального прокурора, Совету бизнес-омбудсмена, международным бизнес-ассоциациям и донорам Украины.

Напомним, перед полномасштабным вторжением России, в Украине львиную долю рекордного бюджета на строительство и ремонт дорог в 2021-м распределяли между несколькими компаниями. В число топ-подрядчиков попали компании "Автострада", "Автомагістраль-Південь" и "Онур конструкцион интернешнл".

А вот в 2020-м году именно "Автомагістраль-Південь" выиграла тендеры "Большого строительства" на 28,8 млрд грн – почти столько же, сколько три ближайших конкурента вместе взятые. К слову, по итогам уже военного 2022 года "Автомагістраль-Південь" получила из государственного и местных бюджетов 6 млрд грн, – снова больше любого другого подрядчика.

К слову, в 2022 году журналисты также сообщали, что в отношении "Автомагістраль-Південь" было также возбуждено уголовное производство по факту несанкционированного проведения строительных работ. Тогда речь шла о сооружении модульного городка для переселенцев в Гостомеле под Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в Украине на госзакупках в энергетике украли почти 400 млн грн. При этом правоохранители уже обнаружили на счетах подозреваемых компаний 300 млн грн и 2 млн долл.

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