На госпокупках в энергетике украли почти 400 млн грн: АРМА раскрыло детали дела

Должностные лица государственных компаний, вместе с частными предприятиями, завладели средствами госбюджета во время государственных закупок в энергетическом секторе. В результате расследования было выявлено почти 400 млн грн на банковских счетах подозреваемых компаний.

Видео дня

Расследованием было установлено, что должностные лица группы государственных компаний в сговоре с предприятиями неправомерно завладели средствами государственного бюджета во время проведения государственных закупок, предназначенных для юридических лиц энергетического сектора.

Согласно данным следствия, эти махинации были реализованы из-за злоупотребления служебными обязанностями, что позволило злоумышленникам присваивать значительные суммы государственных средств. По запросу Бюро экономической безопасности (БЭБ) работники Департамента АРМА по выявлению, розыску и возвращению активов посредством доступа к базам данных смогли выявить значительные суммы денег на счетах подозреваемых компаний. Речь идет о около 300 миллионах гривен и 2 миллионах долларов США, которые были обнаружены на банковских счетах организаций, связанных со схемами незаконного присвоения средств.

Кроме средств, АРМА также разыскала другие активы, в том числе 11 объектов недвижимости, 6 земельных участков и 15 единиц оружия. Все эти активы были выявлены в рамках расследования махинаций в госзакупках для энергетического сектора, что подчеркивает масштаб и серьезность нарушений.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин отметил, что информация об этих активах уже передана правоохранительным органам для наложения ареста и возмещения потерь государственного бюджета. Он подчеркнул важность возвращения похищенных активов во благо государства и общества. АРМА продолжает свою работу с целью обеспечения возврата награбленного в государственный бюджет, тем самым способствуя стабильности и развитию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ищут управляющих для арестованных активов подсанкционного олигарха Павла Фукса. Среди этих активов – шикарное частное здание с кинотеатром, квартиры и земельные участки в Киевской области, а также акции ряда компаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!