В Киеве сдают квартиры по цене до 4 тыс. в месяц: как выглядит жилье и в чем особенность

В Киеве на рынке аренды жилья можно найти варианты стоимостью до 4 тыс. грн. За эти деньги можно проживать в небольшой квартире, до которой до метро нужно добираться на автобусе. Самые дешевые квартиры: без ремонта либо в частном секторе.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира за 4 тыс. грн (3999 грн) площадью в 28 квадратов недалеко от метро Теремки (10 минут на автобусе). Речь идет о жилье без ремонта, стены обшиты, в квартире есть кухня, спальня.

"Можно с животными!10 мин ехать автобусом до метро... Пять свободных парковочных мест... Все варианты и предложения рассматриваю. Рассматриваю строительно-монтажные работы! Есть Выкуп!" – говорится в объявлении.

Квартира за 1000 грн в месяц (и ремонт) сдается в Святошинском районе. Речь идет о небольшой однокомнатной квартире.

Собственник квартиры предлагает практически бесплатно проживать в жилье без ремонта, техники и мебели. При этом жилец должен будет бесплатно делать ремонт в чужом жилье, а вместо оплаты проживать в квартире.

Квартира за 3900 грн "на чердаке". Условие: жилец не должен курить. Запрещено курение в том числе систем с электронным нагреванием табака. "Ну нужно говорить, что вы куда-то будете выходить курить", – говорится в объявлении.

Жилье находится на 3 этаже для одного человека. "Частный сектор, стоянка для авто, видео наблюдение, закрытая территория. В квартире стиральная машинка, холодильник, кондиционер", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратов. Жилье, площадь которого не достигает 30 квадратов, является апартаментами, а не полноценной квартирой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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