В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять

За последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило почти 4 500 грн, или 21,94% – со средних 20 420 до 24 901 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

За год же цены выросли на 20,2%, сообщает M2bomber. Или более чем на 4 000 грн.

А вот в месячном разрезе стоимость аренды не изменилась. Однако учитывая, что в конце июля фиксировалось ее снижение, не исключено, что на рынке происходит разворот тренда.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 10,9%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 21 600 грн. Таких объявлений 11,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 17,1%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 34 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 23 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Дарницком – 18 500 грн.

В средней ценовой категории – Днепровский район, где арендовать квартиру стоит в среднем 22 000 грн. А крое того:

Соломенский – 23 500 грн;

Подольский – 29 014 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 000 грн. А кроме того, в Печерском – 33 411 грн.

В Украине массово переписали цены на аренду квартир

В целом же, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

В целом, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в Киеве, а также и в восточных городах-хабах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне 1-4%", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

