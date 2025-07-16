В Украине перепишут правила по недвижимости: нардепы проголосовали за ключевой законопроект
В Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.
Изменения предусмотрены правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Он был зарегистрирован в Верховной Раде (ВР) еще в январе-2025. А 16 июля документ принят в первом чтении. За проголосовали 232 нардепа.
Законопроект – рамочный: он дает возможность внедрять последующие изменения и новые механизмы на рынке недвижимости. Цель – решить проблему сотен тысяч людей, которые десятилетиями ждут в очередях на жилье от государства, объяснила OBOZ.UA глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Главная цель и главное изменение – отменить устаревший Жилищный Кодекс 1985 года. Не потому, что он устаревший, не потому, что советский, а потому что он очень давно не эффективен и не решает никаких задач... Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, и это данные только на 2015 год. А война еще существеннее углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий", – указала нардеп.
Новое жилищное законодательство: ключевые изменения
Основные направления
- Новые финансово-кредитные механизмы, которые сделают покупку жилья более доступной, в т.ч. льготные ипотеки, компенсации, лизинг и т.д.
- Перезапуск жилищно-строительных кооперативов – чтобы украинцы могли объединяться для строительства собственного жилья.
- Государственно-частное партнерство в процессе строительства и предоставления доступного жилья.
Социальная аренда и аренда с правом выкупа
Для граждан, чьи доходы не позволяют приобрести жилье, будут введены два формата временного жилья:
- социальная аренда – жилье будет предоставляться из государственного и муниципального фондов;
- аренда с правом выкупа – съем жилья, предусматривающий, что со временем арендатор станет собственником.
Оба эти механизма уже много лет успешно работают в странах ЕС и будут максимально адаптированы к украинским реалиям, заверила Шуляк. Также будет предусмотрено временное служебное жилье.
Создание Фонда социального жилья
- В Украине практически отсутствуют государственные и муниципальные фонды социального жилья – вследствие массовой приватизации 90-х годов.
- Реформа предусматривает создание фонда, который должен быть расширен до "миллионов квадратных метров".
- Фонд будет пополняться за счет нового жилья, которое будет строиться за государственный счет, а также в рамках государственно-частного партнерства.
- Важной целью является достройка всех долгостроев, накопившихся из-за недобросовестных застройщиков.
Почему жилищную реформу проводят именно сейчас
Актуальность реформы, по словам Шуляк, заключается не только в решении насущных проблем, но и в выполнении одного из индикаторов программы Ukraine Facility, которая предоставляет Украине 50 млрд евро до 2027 года. Выполнение "жилищного индикатора" – окончательное принятие законопроекта №12377 до 4 квартала этого года принесет Украине 300 млн евро.
Новая жилищная политика, отметила Шуляк, начинает реализовыватьсяс момента принятия законопроекта №12377 во втором чтении. В то же время, для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта:
- о создании Фонда социального жилья;
- об управлении этим фондом.
"Над первым работу уже начали. Дедлайн его принятия по Ukraine Facility – 4 квартал 2026 года", – отметила нардеп.
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