В Украине перепишут правила по недвижимости: нардепы проголосовали за ключевой законопроект

В Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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Изменения предусмотрены правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Он был зарегистрирован в Верховной Раде (ВР) еще в январе-2025. А 16 июля документ принят в первом чтении. За проголосовали 232 нардепа.

Законопроект – рамочный: он дает возможность внедрять последующие изменения и новые механизмы на рынке недвижимости. Цель – решить проблему сотен тысяч людей, которые десятилетиями ждут в очередях на жилье от государства, объяснила OBOZ.UA глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Главная цель и главное изменение – отменить устаревший Жилищный Кодекс 1985 года. Не потому, что он устаревший, не потому, что советский, а потому что он очень давно не эффективен и не решает никаких задач... Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, и это данные только на 2015 год. А война еще существеннее углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий", – указала нардеп.

Новое жилищное законодательство: ключевые изменения

Основные направления

Новые финансово-кредитные механизмы , которые сделают покупку жилья более доступной, в т.ч. льготные ипотеки, компенсации, лизинг и т.д.

, которые сделают покупку жилья более доступной, в т.ч. льготные ипотеки, компенсации, лизинг и т.д. Перезапуск жилищно-строительных кооперативов – чтобы украинцы могли объединяться для строительства собственного жилья.

– чтобы украинцы могли объединяться для строительства собственного жилья. Государственно-частное партнерство в процессе строительства и предоставления доступного жилья.

Социальная аренда и аренда с правом выкупа

Для граждан, чьи доходы не позволяют приобрести жилье, будут введены два формата временного жилья:

социальная аренда – жилье будет предоставляться из государственного и муниципального фондов;

жилье будет предоставляться из государственного и муниципального фондов; аренда с правом выкупа – съем жилья, предусматривающий, что со временем арендатор станет собственником.

Оба эти механизма уже много лет успешно работают в странах ЕС и будут максимально адаптированы к украинским реалиям, заверила Шуляк. Также будет предусмотрено временное служебное жилье.

Создание Фонда социального жилья

В Украине практически отсутствуют государственные и муниципальные фонды социального жилья – вследствие массовой приватизации 90-х годов.

Реформа предусматривает создание фонда, который должен быть расширен до " миллионов квадратных метров ".

". Фонд будет пополняться за счет нового жилья , которое будет строиться за государственный счет, а также в рамках государственно-частного партнерства .

, которое будет строиться за государственный счет, а также в рамках . Важной целью является достройка всех долгостроев, накопившихся из-за недобросовестных застройщиков.

Почему жилищную реформу проводят именно сейчас

Актуальность реформы, по словам Шуляк, заключается не только в решении насущных проблем, но и в выполнении одного из индикаторов программы Ukraine Facility, которая предоставляет Украине 50 млрд евро до 2027 года. Выполнение "жилищного индикатора" – окончательное принятие законопроекта №12377 до 4 квартала этого года принесет Украине 300 млн евро.

Новая жилищная политика, отметила Шуляк, начинает реализовыватьсяс момента принятия законопроекта №12377 во втором чтении. В то же время, для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта:

о создании Фонда социального жилья;

об управлении этим фондом.

"Над первым работу уже начали. Дедлайн его принятия по Ukraine Facility – 4 квартал 2026 года", – отметила нардеп.

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