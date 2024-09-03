В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько стоит снять жилье
За последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Рост составил почти 4 000 грн – со средних 20 740 до 24 701 грн, или 19,1% (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последние 6 месяцев съем жилья в столице подорожал еще больше – на 8 200 грн, или 49,69%.
За год же подорожание составило 9 150 грн. Или сразу 58,84%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 36 311 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 23 811 грн – целую квартиру в одном из самых дорогих районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:
- Святошинском – 14 000 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Дарницком – 19 000 грн;
- Днепровском – 20 500 грн.
Где самые высокие цены
Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 36 311 грн. А кроме того:
- Подольском – 28 000 грн;
- Соломенском – 27 000 грн;
- Шевченковском – 26 760 грн;
- Голосеевском районах – 23 000 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 12% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 12 000, 20 000 грн – 8%;
- 16 800 грн – 6,7%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 25 200 грн. Таких объявлений – 8,4%. Также "популярны" цены:
- 9600, 27 600, 30 000 грн – 6,3%;
- 13 200, 20 400 грн – 5,2%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 40 600 грн – таких объявлений насчитывается 10%. А также по:
- 15 400, 25 200 грн – 8,3%
- 12 600, 19 600 – 6,7%.
Как составить договор аренды
В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.
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