В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько стоит снять жилье

За последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Рост составил почти 4 000 грн – со средних 20 740 до 24 701 грн, или 19,1% (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последние 6 месяцев съем жилья в столице подорожал еще больше – на 8 200 грн, или 49,69%.

За год же подорожание составило 9 150 грн. Или сразу 58,84%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 36 311 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 23 811 грн – целую квартиру в одном из самых дорогих районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 19 000 грн;

Днепровском – 20 500 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 36 311 грн. А кроме того:

Подольском – 28 000 грн;

Соломенском – 27 000 грн;

Шевченковском – 26 760 грн;

Голосеевском районах – 23 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 12% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 000, 20 000 грн – 8%;

16 800 грн – 6,7%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 25 200 грн. Таких объявлений – 8,4%. Также "популярны" цены:

9600, 27 600, 30 000 грн – 6,3%;

13 200, 20 400 грн – 5,2%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 40 600 грн – таких объявлений насчитывается 10%. А также по:

15 400, 25 200 грн – 8,3%

12 600, 19 600 – 6,7%.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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