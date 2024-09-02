Украинцам собираются "менять" квартиры: "слуга народа" рассказала, что сделают с жильем людей

К концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему, под обновление подпадают как "хрущевки", так и дома старого фонда. Цель же этого – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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Об этом сообщает "Минфин". Отмечается: в первом чтении документ был принят еще в 2022 году.

"Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, до конца года мы сможем представить этот законопроект на второе чтение. К тому времени уже должна быть принята в первом чтении новая законодательная рамка о жилищной политике (новый Жилищный кодекс. – Ред.)", – рассказала аналитикам глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа").

Что будут делать со старыми домами

Авторы материала отмечают: в целом в Украине насчитывается около 45,6 тыс. домов старого фонда. А также более 17 тыс. аварийных домов.

В то же время, подчеркивается, в проекте закона прописано, чтоподпадающие под обновление здания могут быть реконструированы/модернизированы. В частности, в них могут быть проведены:

замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования;

утепление фасадов;

создание приспособлений для обеспечения нужд людей с инвалидностью и т.п..

Также не исключается снос строений. После чего на их месте будут возведены новые дома.

"Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае "общественной необходимости". Если владельцы участков будут против, будет решать этот вопрос суд", – рассказали аналитики.

Украинцев будут отселять из домов для сноса

В то же время, отмечается, владельцам жилья в домах под реконструкцию предусматривается предоставление вариантов в т.н. "маневренном жилье" – на время строительства или реновации их дома. Так, если речь идет о сносе дома:

жильцов могут либо отселять принудительно в тот же маневренный фонд – т.н. "стартовый" дом на время проведения строительных работ;

либо предоставлять постоянное жилье в готовом многоквартирном доме;

либо выплатить денежную компенсацию.

"Важно заложить такой механизм, чтобы не было возможности манипулировать, особенно у местных властей. Чтобы не было такого, что выселили пол-квартала из "хрущевок", людям ничего не дали, не обновили инфраструктуру, и вдруг на этом месте появляются новые дома", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, практически по всей Украине изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла во Львоской области – на 2,5%, до средних 72 196 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – здесь цены опустились сразу на 17%, до средних 20 449 долларов.

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