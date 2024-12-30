В Киеве ощутимо изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 5,62%, или почти на 3 000 грн за кв.м. – до средних 53 075 грн. За год же цены выросли еще больше – на 25,52%, или почти 11 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, увеличились цены на новое жилье и за последний месяц. Они выросли более чем на 1 000 грн, или 2,12%.

Цены на квартиры по районам Киева

Вместе с тем, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадрата" колеблется в среднем от 40 050 до 112 100 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 72 050 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить около трех в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 050 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 40 250 грн;

Соломенский – 42 350 грн;

Святошинский – 45 000 грн.

В среднем ценовом сегменте – Днепровский район, где квартиры продают по средней цене 47 750 грн за кв.м. А кроме того:

Оболонский район – 50 000 грн;

Голосеевский – 55 000 грн;

Подольский – 56 950 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 112 100 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 68 250 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 22 400 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 25 200 грн – 7,2%. А кроме того, 19 600 грн – 6,7%.

Есть ли риск остаться без квартир и домов из-за хакерской атаки на госреестры

В то же время, ограничение из-за российской кибератаки доступа к государственным реестрам Минюста, включая Реестр прав на недвижимое имущество, не несет риска незаконного завладения имуществом украинцев. Ведь, сообщили в самом министерстве, с юридической точки зрения регистрация – это не просто внесение записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом. Именно поэтому владельцы имущества должны быть уверены в незыблемости их прав. Все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил. Так что разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру – манипуляция", – говорится в сообщении.

При этом в Минюсте напомнили: из-за самой мощной за последнее время кибератаки россиян сейчас невозможно ни получить данные из реестра, ни внести изменения. Ориентировочный же срок восстановления реестров – 2 недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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