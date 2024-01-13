В Карпатах продают дом за $5 тысяч: как выглядит жилье недалеко от границы и горнолыжного курорта

В с. Нижнее Львовской области, недалеко от границы с Польшей, в Карпатах продают дом площадью 50,5 квадратов. Жилье стоит всего 5 тысяч долларов. В 10 км находится горнолыжный курорт.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Дом находится в с. Нижнее (бывший Турковский р-н. Приблизительно 160 км от Львова). Есть электричество. Отопление печное, дровами. По документам все в порядке, есть право собственности, земля не приватизирована. Приблизительно 5 км от трассы (дорога) от трассы плохая но не грунтовая) обычным автомобилем уедешь. В 10-ти километрах находится горнолыжный курорт", – говорится в объявлении.

Это один из самых дешевых объектов недвижимости в этой местности. Хотя в селе Хидновичи Львовской области, всего в 12 км от польской границы, продают дом за 4,3 тыс. долларов, в котором есть четыре комнаты.

Отметим, что в Украине за год резко выросли цены, как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичном рынке, но и новостройки.

В Волынской области, селе Поромов (в нескольких километрах от польской границы), продают дом площадью 126 квадратов всего за 12 тыс. грн. Вместе с домом можно получить 9 соток земли.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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