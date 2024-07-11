В каком городе самый высокий тариф на воду и сколько платят директорам водоканалов: рейтинг городов

В Украине среди крупных городов наиболее доступна вода в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% от средней зарплаты. В то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше.

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Редакция OBOZ.UA сравнила стоимость воды в областных центрах и столице. Для этого мы рассчитали усредненное потребление семьи из трех человек (7,2 кубометра по нормативам) и сравнили стоимость такого объема воды со средней зарплатой в городе согласно данным большого кадрового портала.

В среднем украинцы в больших городах отдают 1,23% своей зарплаты на воду. Худшая ситуация в Кропивницком и Ивано-Франковске. Так, жители Кропивницкого в среднем отдают за воду 1,97% средней зарплаты, а в Ивано-Франковске – 1,62%. Самая доступная вода в Днепре (0,85% от средней зарплаты) и Луцка (0,92% от средней зарплаты).

Города со средней стоимостью воды на инфографике отмечены синим цветом. Относительно дорогие города – красные, а дешевые – зеленые. Также редакция OBOZ.UA исследовала и заработную плату руководителей водоканала.

Для этого мы сочли, сколько кубометров воды за месячную зарплату может купить на своем предприятии директор водоканала. "Самым богатым" оказался директор водоканала в Черкассах. Его средней зарплаты в 159,5 тысячи гривен хватит на 5,7 тысячи кубов воды. Отметим: это самая большая зарплата из всех исследованных водоканалов. При этом по степени доступности воды Черкассы находятся внутри рейтинга. В Ровно наименьшая зарплата директора водоканала – 17333 грн. Этого хватит всего на 531,8 куб.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние два месяца в десятках городов были пересмотрены тарифы на водоснабжение. Из-за повышения зарплат, удорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ приходится также поднимать цены на коммунальные услуги. Особенно критична ситуация в небольших городах. Там себестоимость воды в разы выше, потому что воду приходится доставлять сравнительно малому количеству потребителей.

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