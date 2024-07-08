Тарифы на воду пересчитали в Украине: где резко выросли цены и к чему может привести отсутствие решений

В Украине за последние два месяца в десятках городов были пересмотрены тарифы на водоснабжение. Из-за роста зарплат, удорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ приходится также поднимать цены на коммунальные услуги. Особенно критична ситуация в небольших городах. Там себестоимость воды в разы выше, потому что воду приходится доставлять относительно малого количества потребителей. Кроме того, в небольших населенных пунктах тарифы на воду утверждают местные власти. В бюджетах нет средств покрывать низкий тариф, поэтому его регулярно пересматривают.

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О том, какова стоимость воды в разных регионах, от чего зависит тариф и кто принимает решение о его просмотре, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему в маленьких городах резко повышают тарифы на воду, а в больших – не пересматривают цены годами?

В Украине местные власти устанавливают тарифы на воду в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек и объемы потребления до 300 тыс. кубометров в год. А вот в областных центрах, относительно крупных городах, тариф приходится согласовывать с Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Этот орган должен быть независим от политической власти и обеспечивать экономически обоснованные тарифы. Но на самом деле опыт показал, что в небольших городах местные власти охотно поднимают тарифы на воду. Ибо боится банкротства водоканалов и понимает, что если не повысить тариф, спасать предприятие от коллапса придется за счет средств местного бюджета. И такая финансовая возможность далеко не у каждого города.

А вот НКРЭКУ годами не пересматривает тариф на воду. Нацкомиссия еще в прошлом году решила поднять тариф на воду в десятках городов. Это решение вполне логично: растут зарплаты, стоимость электроэнергии, топлива, реагентов, кредитов. Для этого приходится больше платить и за воду. Но из-за политического давления решение было отменено.

В "Киевводоканале" в 2023-м рассказывали: действующий тариф рассчитывали по показателям за 2020 год. За этот период некоторые составляющие тарифа подорожали в несколько раз. С тех пор тарифы ни разу не пересматривались, хотя в этом уже давно есть острая необходимость. Чтобы вода дошла от реки до крана потребителя, нужны не только усилия работников водоканала, но и соответствующее финансирование затрат на весь цикл технологических процессов. Именно эти расходы закладываются в тариф, который в результате влияет на сумму счета за предоставленную услугу", – объясняли на предприятии.

Решение НКРЭКУ поднять тариф подвергли критике в правительстве. Тогда Нацкомиссия "передумала". "Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения", - объяснили тогда в НКРЭКУ.

И это при том, что, например, в Киеве после удорожания воды в среднем каждая семья должна была платить всего на 65 грн в месяц больше. С 2020 года кумулятивный уровень инфляции составил 46,7% (без учета роста цен за первую половину 2024-го). В сумме цены выросли почти на 50%. Подорожало все: все продукты и продукты. К примеру, средняя стоимость пшеничного хлеба (за кг) за этот период выросла с 24,14 до 45,76 грн.

То есть на 89,5%. Украинцы хорошо понимают, что если искусственно ограничить стоимость хлеба, его просто перестанут продавать. Пекари не будут работать с убытком. При этом за этот же период стоимость воды в Киеве ни разу не пересматривалась. Как работать в таких условиях водоканала, вопрос риторический. Именно для того, чтобы избегать такой ситуации, и создали вроде бы независимый орган – НКРЭКУ.

Чем меньше город, тем дороже вода. Почему так?

Чем меньше объемы потребления, тем больше приходится платить за тариф. У водоканала имеются постоянные затраты (на заработные платы, содержание сетей, ремонтные работы и т.д) и переменные. И чем меньше потребителей, тем больше доля каждого в постоянных затратах. Поэтому в больших городах стоимость воды значительно меньше, чем в маленьких населенных пунктах.

Кроме того, в небольших городах городские власти следят за тем, чтобы тариф был экономически аргументирован. Только за июнь-июль стоимость воды увеличилась в десятках населенных пунктах.

К примеру, в Славуте Хмельницкой области тариф на воду (вместе с водоотводом) планируют увеличить на 26,3%: с 61,8 до 78,05 грн за кубометр. В Коцюбинском недалеко от Киева кубометр воды может подорожать на 69,5% – с 35,86 до 60,8 грн. В Покровске Днепропетровской области кубометр воды в июле подорожает с 36,8 до 130,68 грн. (на 255%). В Черновцах с июня тариф на воду увеличился с 27,91 до 44,3 грн за кубометр. Или на 58,7%.

Кстати, согласно процедуре, каждый потребитель имеет право ознакомиться с предложением поднять тариф на воду и принять участие в обсуждении еще до принятия решения. Информацию размещают на сайте водоканалов, а иногда также на сайтах местных органов власти.

Поднимать тарифы вынуждены и в тех многоэтажках, где есть автономное водоснабжение. К примеру, в пригороде Киева большинство ЖК потребляют воду из скважин. Тарифы устанавливают самостоятельно решением собрания жителей, воду качают с помощью насосов, находящихся в домах. "У нас за три года тариф вырос с 24 до 58 грн за кубометр. Потому что за канализацию нужно платить, потому что фильтры нужно заменять, потому что электроэнергия подорожала и обслуживание насосов", – рассказывает член правления одного из ОСМД в Вишневом Киевской области.

Растут также и зарптсы. С 2020 года средняя зарплата в Украине выросла на 78%, четыре года назад она была на уровне 10,5 тыс. грн. Именно цены за 2020 год использованы при расчете тарифа на воду во многих украинских крупных городах. И из-за НКРЭКУ эти тарифы заморожены. К каким последствиям это приведет, будет ясно уже в ближайшее время. Если систему водоснабжения правильно не эксплуатировать, не производить ремонт, замену инфраструктуры, это обязательно приведет к росту количества аварийных ситуаций.

В Киеве уже приняли решение вернуть "Киевводоканал" в коммунальную собственность. Теперь компенсировать критическую ситуацию на предприятии смогут за счет средств из бюджета. То есть, за это в любом случае заплатят жители столицы своими налогами.