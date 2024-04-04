В каких областях Украины больше всего предложений по работе: стало известно, что предлагают

В Украине среди регионов больше всего вакансий предлагают в Киевской области. На данный момент там доступно 34 964 вакансии, что на 5% больше по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Больше всего вакансий по работе в таких регионах :

Киевская область - 34 964 вакансии, +5% к февралю;

Львовская - 9250, +4%;

Днепропетровская - 9 231, +3%;

Одесская - 6 541, +4%;

Харьковская - 3563, -0,5%.

Уменьшение количества вакансий в Харьковской области связывают с обстрелами энергоинфраструктуры в конце марта. Ведь, как уже отмечалось выше, удары по энергетическим объектам повлияли на активность соискателей и работодателей. А именно Харьков столкнулся с самыми большими проблемами после массированных обстрелов.

Традиционно на рынке труда больше всего вакансий генерировала категория "Сфера обслуживания". Однако с сентября 2023 г. неизменным лидером была "Рабочие специальности, производство". В марте 2024 года ситуация изменилась :

"Сфера обслуживания" – 17 722 вакансий, +10% к февралю;

"Рабочие специальности, производство" – 17 283, +7%;

"Продажа, закупка" - 14 348, +2%;

"Розничная торговля" – 11 909, +6%;

"Логистика, состав, ВЭД" – 9 822, +3%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 9 781, +14%;

"Администрация, руководство среднего звена" - 9 348, +6%;

"Транспорт, автобизнес" - 8 143, +6%;

"Медицина, фармацевтика" – 7 352, +6%;

"Бухгалтерия, аудит" – 7 328, +3%.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов по службе поддержки.

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