В iPhone украинцев появился Starlink: как подключить новую функцию

Абоненты "Киевстар" со смартфонами iPhone смогут активировать на своих смартфонах функцию Starlink Direct to Cell, что позволит им подключать устройство напрямую к спутникам Starlink. Ранее революционная технология стала доступной для абонентов этого же оператора с Android.

Как сообщили в украинском телеком-сообществе MZU (Мобильная связь Украины), это стало возможным благодаря обновлению настроек от Apple. Отмечается, что в "Киевстар" ждали омологацию – то есть техническую сертификацию и официальное утверждение Starlink Direct to Cell.

Что такое Direct to Cell

Технология Direct to Cell способна обеспечить связь в отдаленных регионах. Смартфон с активированной функцией подключается напрямую к спутникам Starlink с поддержкой Direct to Cell, которые действуют как вышка мобильной связи в космосе.

Такая разработка особенно важна в условиях войны, когда российские обстрелы прицельно бьют по энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре, а отдельные общины рискуют остаться без связи. Direct to Cell позволяет поддерживать контакт даже в случае масштабных сбоев, обесточиваний, в горной местности или во время непогоды.

В отличие от классических спутниковых систем, для пользования не нужны дорогие антенны или терминалы – вся коммуникация происходит через обычный смартфон. Единственное условие для стабильной работы – это прямая видимость неба. Во время тестирования украинские чиновники успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник без дополнительных устройств.

Требования

Открытое небо – чтобы смартфон "увидел" спутник, надо быть на улице.

– чтобы смартфон "увидел" спутник, надо быть на улице. Смартфон с поддержкой 4G .

. 4G-SIM от "Киевстар" – это может быть SIM или eSIM с поддержкой LTE.

Как изменятся тарифы

Ранее в "Киевстаре" уже заверили, что использование технологии не скажется на стоимости тарифов. То есть:

Введение доплат к подключенным тарифам не предвидится .

. SMS, минуты и гигабайты будут тарифицироваться по обычной модели.

"На период тестового режима Direct to Cell будет предоставлен без дополнительной платы", – рассказали в операторе.

В то же время OBOZ.UA уже сообщал, что в "Киевстаре" собираются повысить тарифы из-за подорожания ключевых ресурсов. Речь идет, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличиться на 50-75 грн. Взамен оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах. Вырастут же цены уже с 18 декабря.

