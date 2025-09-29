"Киевстар" будет подключать украинцев к Starlink: когда начнет

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал запуск Starlink Direct to Cell. Это технология, которая позволяет подключать смартфон непосредственно к спутникам Starlink – с поддержкой Direct to Cell, который действует как вышка мобильной связи в космосе. Запуску же будет предшествовать тестирование, подать заявку на участие в котором могут все абоненты оператора.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили:

На октябрь-ноябрь запланировано проведение бета-тестирования технологии.

Будут доступны входящие и исходящие SMS

До конца 2025 года – полноценный запуск.

Также будут доступны входящие и исходящие SMS

В дальнейшем ожидается появление возможности пользоваться мобильным интернетом, звонками через VoLTE (позволяет осуществлять голосовые звонки через сеть 4G).

"Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия. На экране появится новое название сети – Kyivstar SpaceX – и все готово", – объяснили принцип действия технологии в "Киевстаре".

При этом подчеркивается:сначала технология будет доступна только смартофонам с Android. Для iOS ее также запустят – но позже.

Тарифы подорожают?

Использование технологии, уверяют в "Киевстаре", не отразится на стоимости тарифов. Т.е.:

Введение доплат к подключенным тарифам не предусматривается.

SMS, минуты и гигабайты будут тарифицироваться по обычной модели.

"На период тестового режима Direct to Cell будет предоставлен без дополнительной платы", – рассказали в операторе.

Как принять участие в тестировании Starlink Direct to Cell от "Киевстар"

Для участия в тестировании Starlink Direct to Cell нужно иметь 4G-SIM от Киевстар. А также 4G-смартфон на Android.

Подать заявку можно по ссылке. После чего следовать предоставленной инструкции.

Будет доступно не по всей Украине

Впрочем, возможность протестировать Starlink Direct to Cell будет не на всей территории Украины. Так:

В Днепропетровской и Черниговской областях это будет недоступно.

На временно оккупированных и территориях боевых действий будут действовать ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Киевстар" анонсировал повышение тарифа LOVE UA Контракт. Ожидается, что с 1 октября его стоимость будет составлять 250 грн/месяц.

