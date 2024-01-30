В Германии построят завод по производству боеприпасов для Украины: обещают в рекордно короткие сроки

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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Об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Bild. Он отметил: завод будет построен в Германии.

При этом, подчеркнул Паппергер, ожидается, что общая сумма заказов или рамочные соглашений от немецкого правительства на военные нужды Украины и Гермпании в 2024 году составит "минимум 15 млрд евро". Что значительно превышает прошлогодние 10 миллиардов.

Выпускать же продукцию, отметил он, планируется высокими темпами. Ведь "то, на что в прошлом ушло бы 10 лет, сейчас выполняется за несколько месяцев".

"В сфере военных закупок многое изменилось к лучшему. Мы построим новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордно короткие сроки для того, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", – сказал Паппергер.

Rheinmetall и Украина

Ранее же – осенью 2023 года – Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывш. "Укроборонпром"). Совместная компания будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, которую Украина получила от партнеров.

До этого же Паппергер объяснял, что в перспективе предприятие будет производить танки и другую бронетехнику, а также обучать украинцев обслуживать ее. "Украинцы должны помочь себе. Если им всегда придется ждать, пока европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет. … Это невозможно", – говорил Паппергер.

Также он подчеркнул: несмотря на угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, что "Россия нанесет удар по любому объекту Rheinmetall в Украине", предприятие реально оградить от атак. "Сейчас много заводов, производящих военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить его", – отметил Паппергер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным международных аналитиков, западные государства сталкиваются с давлением из-за медленных поставок боеприпасов и вооружения для Украины. Однако на западных оборонных предприятиях не хватает квалифицированных специалистов, чтобы ускорить производство.

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