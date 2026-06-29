В ЕС запретили утилизировать нераспроданную одежду: что с ней теперь делают

В Европейском Союзе запретили крупным компаниям уничтожать нераспроданную одежду, обувь и текстильные аксессуары ( например, платки, ремни или перчатки). Новые правила вступили в силу 19 июня.

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Меры введены в рамках Регламента об экодизайне для экологически устойчивых продуктов (ESPR), о принятии которого в Еврокомиссии сообщили еще в феврале. Новые нормы призваны стимулировать ритейлеров переходить на модели циркулярной экономики, в частности повторное использование, перепродажу, пожертвования или переработку сырья.

Несколько этапов внедрения нововведений

Ограничения и сопутствующие обязательства вводятся поэтапно. А именно:

19 июня 2026 года вступил в силу запрет на уничтожение нераспроданных товаров крупными компаниями , а также начали действовать правила об обязательном раскрытии информации об утилизированной продукции;

силу запрет на уничтожение нераспроданных товаров , а также начали действовать правила об обязательном раскрытии информации об утилизированной продукции; 1 января 2030 года такие же обязательства и запрет начнут действовать и для среднего бизнеса.

Утилизация продукции допускается лишь в порядке исключения в четко определенных случаях, например, из-за повреждения товара или по соображениям безопасности. Соблюдение этих требований будут контролировать профильные национальные ведомства стран-членов ЕС.

Введение единой отчетности

Для контроля за выполнением регламента Еврокомиссия утвердила унифицированный формат отчетности. С февраля 2027 года крупные компании будут обязаны по этой форме публиковать точные объемы списанных потребительских товаров. Указанный срок согласован для того, чтобы предприятия успели адаптировать свои внутренние системы учета.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Джессики Росволл, объемы текстильных отходов указывали на необходимость принятия регуляторных мер. Новые меры направлены на переориентацию сектора на устойчивые практики, повышение его конкурентоспособности и снижение сырьевой зависимости региона.

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