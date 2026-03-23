В Украине хотят "раздавать" непроданную еду: правительство запускает новую систему
В Украине готовят запуск системы фудбэнкинга – механизма, который позволит бизнесу передавать непроданные, но пригодные к употреблению продукты социально уязвимым категориям населения. Для этого планируют ввести разные типы сроков годности, которые будут указываться на продуктах.
Соответствующий меморандум уже подписан, а законодательные изменения планируют наработать в ближайшие месяцы. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.
Правительство рассчитывает, что система позволит:
- сократить пищевые отходы и расходы на их утилизацию;
- обеспечить продуктами миллионы людей, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пенсионеров и людей с инвалидностью;
- уменьшить нагрузку на бюджет;
- усилить социальную ответственность бизнеса.
Как будет работать система банков продовольствия
Модель предусматривает участие бизнеса и специализированных организаций. Схема будет выглядеть так:
- производители и ритейлеры передают непроданные продукты;
- банки продовольствия их сортируют и хранят;
- далее формируют продуктовые наборы или готовые блюда;
- помощь бесплатно передается людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Сейчас такая практика существует только на добровольной основе. Однако государство планирует сделать ее системной. Для запуска такого механизма планируют:
- принять отдельный закон "О банках продовольствия";
- внести изменения в налоговое законодательство;
- пересмотреть экологические нормы;
- ввести различные типы сроков годности;
- создать стимулы для бизнеса передавать продукты;
- рассмотреть обязательность передачи непроданных товаров для крупных ритейлеров.
Сколько еды теряет Украина
По оценкам правительства, ежегодно в Украине утилизируется до 2,5-2,7 млн тонн продуктов. Это до 15-20% от объемов производства и потребления. В то же время более 12,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.
"Ежегодно в Украине может утилизироваться до 2,5 млн тонн продовольствия – это до 15-20% от объемов производства и потребления. Наша задача – максимально сократить эти потери и направить такие продукты на поддержку людей, которые в этом нуждаются", – отметил Высоцкий.
В то же время требования к безопасности продуктов останутся в силе. Контроль будут осуществлять государственные органы, а ответственность за качество будут нести банки продовольствия.
По словам Высоцкого, промежуточная цель – передавать на социальные нужды до 50% нереализованных, но пригодных продуктов. В перспективе этот показатель планируют довести до 80%, ориентируясь на европейские практики.
