В Украине хотят "раздавать" непроданную еду: правительство запускает новую систему

В Украине готовят запуск системы фудбэнкинга – механизма, который позволит бизнесу передавать непроданные, но пригодные к употреблению продукты социально уязвимым категориям населения. Для этого планируют ввести разные типы сроков годности, которые будут указываться на продуктах.

Соответствующий меморандум уже подписан, а законодательные изменения планируют наработать в ближайшие месяцы. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Правительство рассчитывает, что система позволит:

сократить пищевые отходы и расходы на их утилизацию;

обеспечить продуктами миллионы людей, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пенсионеров и людей с инвалидностью;

уменьшить нагрузку на бюджет;

усилить социальную ответственность бизнеса.

Как будет работать система банков продовольствия

Модель предусматривает участие бизнеса и специализированных организаций. Схема будет выглядеть так:

производители и ритейлеры передают непроданные продукты;

банки продовольствия их сортируют и хранят ;

; далее формируют продуктовые наборы или готовые блюда;

помощь бесплатно передается людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас такая практика существует только на добровольной основе. Однако государство планирует сделать ее системной. Для запуска такого механизма планируют:

принять отдельный закон "О банках продовольствия" ;

; внести изменения в налоговое законодательство;

пересмотреть экологические нормы;

ввести различные типы сроков годности ;

; создать стимулы для бизнеса передавать продукты;

рассмотреть обязательность передачи непроданных товаров для крупных ритейлеров.

Сколько еды теряет Украина

По оценкам правительства, ежегодно в Украине утилизируется до 2,5-2,7 млн тонн продуктов. Это до 15-20% от объемов производства и потребления. В то же время более 12,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

"Ежегодно в Украине может утилизироваться до 2,5 млн тонн продовольствия – это до 15-20% от объемов производства и потребления. Наша задача – максимально сократить эти потери и направить такие продукты на поддержку людей, которые в этом нуждаются", – отметил Высоцкий.

В то же время требования к безопасности продуктов останутся в силе. Контроль будут осуществлять государственные органы, а ответственность за качество будут нести банки продовольствия.

По словам Высоцкого, промежуточная цель – передавать на социальные нужды до 50% нереализованных, но пригодных продуктов. В перспективе этот показатель планируют довести до 80%, ориентируясь на европейские практики.

Фудбэнкинг – это модель, которая сочетает сокращение пищевых потерь и социальную поддержку. Первые такие системы появились еще в 1967 году в США и с тех пор стали стандартом для многих стран.

