В ЕС схватили "криптокороля" из России: чем провинился на 20 лет тюрьмы

Правоохранительные органы Польши задержали гражданина России Дмитрия Васильева. США подозревают его в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

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Как сообщает RMF24, Васильев был задержан по запросу США, вместе с ним задержали еще двоих людей, имена которых не раскрываются. Он может быть причастен к обходу санкций через криптообменники – как утверждается, он имеет связи с бизнесменами с временно оккупированного Донбасса.

Это уже не первое задержание Дмитрия Васильева. Он был совладельцем рухнувшей криптобиржи Wex (бывшая Btc-e), со счетов которой украли виртуальных активов в эквиваленте около 500-1 млн долларов, которые принадлежали клиентам. Некоторые из них написали на него заявления в правоохранительные органы, в итоге россиянин был трижды арестован в Казахстане, а также по разу в Италии, Польше и Хорватии, но каждый раз ему удавалось отбиться от обвинений.

Поскольку на этот раз его задержали не по делу Wex, а по подозрению в обходе санкций, ему может грозить экстрадиция в США, где ему грозит до 20 лет лишения свободы. В 2022 году в США был экстрадирован другой россиянин, бывший руководитель Btc-e Александр Винник.

Кроме того, США преследовали и других россиян за мошеннические операции с криптой. Только за последние годы правосудие настигло:

в ноябре хакера Илью Лихтенштейна, который взломал криптобиржу Bitfinex и вывел более 119 тысяч биткоинов, приговорили к 5 годам заключения;

в октябре в Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина – его обвиняют в рыночных манипуляциях;

в 2023 году задержали разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева, а сооснователя компании россиянина Романа Семенова обвинили в отмывании денег;

также в начале 2023 года в Майами арестовали соучредителя криптовалютного обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова, его обвиняют в отмывании $700 тыс.

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