В ЕС "объявят войну" дешевым товарам с AliExpress: в FT раскрыли планы властей

Европейский Союз (ЕС) собирается ввести пошлины на дешевые товары с AliExpress, Temu, Shein и других китайских онлайн-магазинов. Речь идето посылках стоимостью менее 150 евро, которые сейчас освобождены от ввозных платежей. За более дорогие товары и так приходится доплачивать на таможне.

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Об этом сообщает Financial Times (FT). По данным источников издания, Европейская комиссия (ЕК) планирует вообще отменить порог в 150 евро, ниже которого товары из Китая освобождаются от таможенных пошлин.

Отмечается, что ЕК таким образом хочет остановить "поток некачественных товаров" из Китая. Там подсчитали, что за 2023 год в жители ЕС получили 2,3 млрд товаров на сумму ниже 150 евро. В числе товаров с наибольшими проблемами безопасности, по мнению ЕК, – косметика, игрушки, электроприборы и одежда.

По словам одного из еврочиновников, основными платформами, которые беспокоят Еврокомиссию, стали онлайн-маркетплейсы Temu и AliExpress. Также под прицел попал розничный продавец одежды Shein.

Например, европейская отраслевая группа Toy Industries of Europe заявляла, что купила 19 игрушек на Temu и обнаружила, что ни одна из них не соответствует стандартам ЕС, а 18 и вовсе представляют "реальную угрозу безопасности" для детей. В Temu тогда ответили, что все 19 товаров больше не доступны для покупки.

Тем не менее новые правила планируют применить ко всем интернет-магазинам, которые доставляют товары клиентам в ЕС напрямую из-за пределов блока. Ограничения, впрочем, не затронут американский Amazon, т.к. он обычно использует склады и продавцов, которые базируются на территории Евросоюза.

Решение еще не принято окончательно. Кроме того, оно может столкнуться с противодействием внутри самого ЕС. В частности, по словам другого источника FT, новый режим увеличит нагрузку на и без того перегруженных таможенников.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы массово получают с AliExpress пустые посылки с записками. В них продавцы указывают, что заказанный и уже оплаченный товар будет отправлен другой посылкой. Ми разобрались, как работает схема с двумя посылками с AliExpress и что делать покупателям.

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