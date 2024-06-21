Украинцам массово присылают пустые посылки с AliExpress: какая причина и что делать

Украинцы в соцсетях рассказывают о том, что получают из AliExpress пустые посылки с записками. В них продавцы указывают, что заказанный и уже оплаченный товар будет отправлен другой посылкой. Оказалось, что это не схема обмана – такой механизм используют для того, чтобы обойти запрет самого AliExpress на доставку в Украину аккумуляторных батарей.

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Главное для покупателя в такой ситуации – не подтверждать получение товара, пока не придет вторая посылка. Об одном из недавних случаев со странной доставкой сообщил пользователь X.

По его словам, проблема возникла с заказом повербанка. "Заказал теще банку на "Али", а пришло вот это. Открывать диспут или подождать?" – поинтересовался покупатель.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие покупатели. При этом большинству из них продавцы отправили трек-номера для отслеживания второй посылки через сообщения на сайте AliExpress.

Часть участников дискуссии уже получила свои "вторые посылки". Также украинцы рассказывают, что кроме записок им часто присылают сувениры, например, ручки.

Оказалось, что по соображениям безопасности AliExpress запрещает доставку некоторых товаров в Украину. В список входят такие позиции, как литий-железо-фосфатный аккумулятор и другие батареи.

Дело в том, что посылки с "Али" в Украину сейчас везут самолетами через транспортные хабы Европейского Союза. А они в свою очередь запрещают перевозку большинства аккумуляторных батарей из-за из легковоспламеняемости.

Некоторое время украинцы вообще не могли заказать повербанки и другие аккумуляторы на AliExpress. Однако со временем продавцы нашли способ обойти ограничения с помощью схемы с двумя посылками:

первая посылка (с запиской и/или сувениром) отправляется через систему доставки сайта AliExpress, что дает возможность оплатить заказ и предоставляет площадку для коммуникации продавца и покупателя;

(с запиской и/или сувениром) отправляется через систему доставки сайта AliExpress, что дает возможность оплатить заказ и предоставляет площадку для коммуникации продавца и покупателя; вторая посылка (с нужным товаром) доставляется с помощью сторонней логистической компании, правила которой не запрещают пересылку аккумуляторов (часто это перевозки морем, из-за чего доставка занимает больше времени).

Несмотря на то, что схема уже "обкатана", покупателям советуют не терять бдительности. Так, при получении записки про две посылки нужно:

узнать у продавца трек-номер для отслеживания настоящей посылки с товаром;

ни в коем случае не подтверждать получение заказа на сайте "Алиэкспресс" после того, как пришла пустая посылка;

заказа на сайте "Алиэкспресс" после того, как пришла пустая посылка; в случае, если продавец не отвечает, а новая посылка не отслеживается, подавать на AliExpress заявку на возврат средств.

Ранее OBOZ.UA сравнивал цены на AliExpress и в украинской сети "Аврора". Выяснилось, что некоторые покупки на AliExpress все еще могут быть более выгодными, но у местных магазинов есть и свои серьезные преимущества.

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