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Украинцам массово присылают пустые посылки с AliExpress: какая причина и что делать

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
6,2 т.
Пустые посылки с 'Алиэкспресс' не являются обманом, говорят покупатели

Украинцы в соцсетях рассказывают о том, что получают из AliExpress пустые посылки с записками. В них продавцы указывают, что заказанный и уже оплаченный товар будет отправлен другой посылкой. Оказалось, что это не схема обмана – такой механизм используют для того, чтобы обойти запрет самого AliExpress на доставку в Украину аккумуляторных батарей.

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Главное для покупателя в такой ситуации – не подтверждать получение товара, пока не придет вторая посылка. Об одном из недавних случаев со странной доставкой сообщил пользователь X.

По его словам, проблема возникла с заказом повербанка. "Заказал теще банку на "Али", а пришло вот это. Открывать диспут или подождать?" – поинтересовался покупатель.

С Алиэкспресс вместо посылки пришла записка

С аналогичными трудностями столкнулись и другие покупатели. При этом большинству из них продавцы отправили трек-номера для отслеживания второй посылки через сообщения на сайте AliExpress. 

Продавцы с Алиэкспресс просят подождать второй посылки

Часть участников дискуссии уже получила свои "вторые посылки". Также украинцы рассказывают, что кроме записок им часто присылают сувениры, например, ручки.

Пустая посылка с Алиэкспресс: нужно ли волноваться

Оказалось, что по соображениям безопасности AliExpress запрещает доставку некоторых товаров в Украину. В список входят такие позиции, как литий-железо-фосфатный аккумулятор и другие батареи.

Дело в том, что посылки с "Али" в Украину сейчас везут самолетами через транспортные хабы Европейского Союза. А они в свою очередь запрещают перевозку большинства аккумуляторных батарей из-за из легковоспламеняемости.

Некоторое время украинцы вообще не могли заказать повербанки и другие аккумуляторы на AliExpress. Однако со временем продавцы нашли способ обойти ограничения с помощью схемы с двумя посылками:

  • первая посылка (с запиской и/или сувениром) отправляется через систему доставки сайта AliExpress, что дает возможность оплатить заказ и предоставляет площадку для коммуникации продавца и покупателя;
  • вторая посылка (с нужным товаром) доставляется с помощью сторонней логистической компании, правила которой не запрещают пересылку аккумуляторов (часто это перевозки морем, из-за чего доставка занимает больше времени).

Несмотря на то, что схема уже "обкатана", покупателям советуют не терять бдительности. Так, при получении записки про две посылки нужно:

  • узнать у продавца трек-номер для отслеживания настоящей посылки с товаром;
  • ни в коем случае не подтверждать получение заказа на сайте "Алиэкспресс" после того, как пришла пустая посылка;
  • в случае, если продавец не отвечает, а новая посылка не отслеживается, подавать на AliExpress заявку на возврат средств.

Ранее OBOZ.UA сравнивал цены на AliExpress и в украинской сети "Аврора". Выяснилось, что некоторые покупки на AliExpress все еще могут быть более выгодными, но у местных магазинов есть и свои серьезные преимущества.

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