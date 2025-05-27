В ЕС начали расследование против Pornhub: в чем обвиняют платформу "для взрослых"

Популярные онлайн-платформы "для взрослых" подозревают в нарушении европейского законодательства об онлайн-контенте. Теперь компаниям Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos грозят существенные штрафы, которые могут достигать 6% от их годового оборота.

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Об этом сообщает Reuters. Европейская комиссия уже начала соответствующее расследование, заявив, что упомянутые компании не выполнили правила, которые требуют от них принять соответствующие меры для защиты несовершеннолетних от контента с пометкой "18+".

Кроме того, могли быть нарушены правила, обязывающие компании принимать меры по оценке рисков и смягчению негативного влияния на права детей, а также предотвращать их доступ к контенту для взрослых через инструменты проверки возраста.

"Онлайн-пространство должно быть безопасной средой для обучения и общения детей. Нашим приоритетом является защита несовершеннолетних и обеспечение им безопасного пользования Интернетом", – заявила вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Отмечается, что Pornhub является частью кипрской группы Aylo Freesites, XNXX принадлежит чешской компании NKL Associates, Stripchat является дочерней компанией кипрской компании Technius Ltd, а XVideos является частью WebGroup Czech Republic. Согласно Закону о цифровых услугах 2023 года эти компании были определены как крупные онлайн-платформы, поэтому от них требуется приложить больше усилий для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах.

Но через четыре месяца статус Stripchat может быть отменен, поскольку среднемесячное количество пользователей платформы упало ниже соответствующего порога. Отдельно, исполнительный орган ЕС заявил, что страны ЕС будут координировать действия против меньших порнографических платформ для защиты детей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также могут декриминализировать порно – в прошлом году в Верховной Раде соответствующий зарегистрировали. Предлагается изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. Сейчас по этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но и за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств.

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