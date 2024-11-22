В ЕС испугались дешевого меда из Украины: цены уже ниже себестоимости

Представители Болгарии и Румынии потребовали защиты от импорта дешевого меда из Украины. От слишком низкой закупочной цены на мед страдают и сами украинские пасечники. По их словам, отгружать продукт оптовикам осенью-2024 приходится от 55 грн за кг, что ниже себестоимости производства.

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Как заявили в Министерстве сельского хозяйства Болгарии, импорт украинского меда якобы усложняет реализацию местной продукции. Болгарский аграрный министр Георгий Тахов в связи с этим обратился к Европейской комиссии с просьбой "принять защитные меры касательно импорта меда из Украины".

Тахов заявил, что "значительные объемы украинского меда по очень низким ценам," поступающие на европейский рынок, оказывают "большое давление на цены болгарского меда". "В дополнение ко многим вызовам, с которыми столкнулся сектор, за последние три года он также столкнулся с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Количество меда, импортированного из Украины в нашу страну с января по октябрь 2024 года более чем на 30% превышает объемы за аналогичный период прошлого года", – сказал он.

Его поддержал министр сельского хозяйства Венгрии, ныне председательствующей в ЕС, Иштван Надь. Он на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства напомнил, что беспошлинная квота на импорт меда из Украины, определенная в автономной либерализации торговли, уже исчерпана. Однако, по его словам, ввоз украинского меда даже по общим правилам "создает проблемы на внутренних рынках".

Украина – в глобальном топе экспортеров меда, но цены бьют даже по местным пасечникам

За последние 10 лет экспорт меда из Украины вырос в пять раз. А по итогам полного 2023 маркетингового года Украина, несмотря на полномасштабную войну, вновь оказалась в топ-5 стран-экспортеров этого продукта, уступив лишь Китаю, Индии и Аргентине.

Наибольший спрос на украинский мед постоянно наблюдается именно в странах Европейского Союза. В частности, в Германии, Польше и Франции, на которые приходится почти половина медовой валютной выручки.

В то же время, как заявляют пасечники, цены на украинский мед в 2024 году оказались значительно ниже себестоимости самой продукции. Стоимость меда начала снижаться еще в прошлом сезоне, но в этом году не выросла, даже несмотря на инфляцию.

Как подсчитала пасечница Оксана Дреева, литр меда, чтобы покрывать затраты на его производство и приносить прибыль, должен стоить около 200 грн. Но сейчас оптовики предлагают только 55 грн.

Одна из причин – низкий внутренний спрос, считает предприниматель Сергей Липко. "Это одна из причин, почему мед дешевеет. На рынке его стало, с одной стороны, меньше, потому что пасек меньше, но с другой стороны меда стало больше, потому что меньше стало покупателей", – рассказал он.

Пасечники считают, что в ближайшее время продавать мед как сырье будет невыгодно даже на экспорт, ведь Китай, Индия и Аргентина составляют неприятную ценовую конкуренцию. Поэтому отрасли лучше сосредоточиться на переработке, уверены бизнесмены. Например, это может быть изготовление медовых десертов и напитков.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в августе-2024 ЕС вернул пошлины на импорт украинского меда, использовав механизм "экстренного торможения". Решение біло принято из-за того, что поставки продукта из Украины превысили лимит, установленный для свободной торговли.

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