ЕС ввел экстренные торговые ограничения для меда из Украины: что известно

Европейский Союз (ЕС) вернул пошлины на импорт украинского меда, использовав механизм "экстренного торможения". Решение принято из-за того, что поставки продукта из Украины превысили лимит, установленный для свободной торговли.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). "С 21 августа 2024 года по 5 июня 2025 года импорт украинского меда в ЕС будет осуществляться в рамках тарифной квоты", – отметили в ЕК.

При этом, по данным Еврокомиссии, импортный мед из Украины уже превышает объемы, изложенные в DCFTA (Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли). Поэтому в указанный ЕК срок будет применяться новая квота, в размере 18,5 тыс. т.

Еще в 2022 году ЕС ввел для Украины т.н. автономные торговые меры. По сути это отмена пошлин на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Эти торговые льготы были продлены в июне 2024 года. Однако тогда ЕС установил лимиты импорта для семи "чувствительных" продуктов: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Для них Европейский Союз ввел механизм "экстренного торможения". Этот механизм активируется автоматически, если объем импорта достигает среднегодового уровня, зафиксированного между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года. По мнению ЕС, это помогает обеспечить стабильность внутреннего рынка и защитить его от "избыточных поставок".

Мед стал последним продуктом из указанного списка, поставки которого достигли лимита. Максимальный объем импорта продукта с 1 января по 31 декабря 2024 года составлял 44,4 тыс. т, что соответствует среднему объему со второй половины 2021 года по 2023 год.

Украина – в глобальном топе экспортеров меда

За последние 10 лет экспорт меда из Украины вырос в пять раз. А по итогам 2023 маркетингового года Украина, несмотря на полномасштабную войну, вновь оказалась в топ-5 стран-экспортеров этого продукта:

Китай – 152,6 тыс. т;

Индия – 98,7 тыс. т;

Аргентина – 68,9 тыс. т;

Украина – 55,4 тыс. т;

Бразилия – 28,5 тыс. т.

Наибольший спрос на украинский мед постоянно наблюдается именно в странах Европейского Союза. В частности в Германии, Польше и Франции, на которые приходится почти половина медовой валютной выручки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, решение Европейского Союза (ЕС) вернуть ввозную пошлину на сахар и яйца из Украины не нанесет серьезного удара по украинским экспортерам этих продуктов. Кроме того, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, новые ограничения вряд ли заметно отразятся на стоимости этих ключевых продуктов на внутреннем рынке Украины, хотя в Минагропроде дают другие прогнозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!