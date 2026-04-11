С вокзала Киева запустят прямой рейс в аэропорт Кишинева: "Укрзалізниця" раскрыла детали

"Укрзалізниця" вместе с молдавскими железнодорожниками введет тестовую поездку до станции Ревака вблизи международного аэропорта Кишинева.13 апреля рейс поезда 351 Киев – Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Тестовая поездка покажет актуальность остановки рядом с аэропортом и, при условии значительного спроса среди путешественников, Ревака может появиться на маршруте 351 поезда на постоянной основе.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года рейсы в Кишинев были заполнены на 93%. Также Укрзализныця возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом – впервые с 2022 года. Спрос оказался чрезвычайно высоким: 60% билетов было продано только за первые 3 часа после открытия продаж.

Трансфер от вокзала до аэропорта занимает около получаса.

Ранее "Укрзалізниця" изменила правила

Во время воздушных тревог "Укрзалізниця" может останавливать поезда и эвакуировать пассажиров, и в этот момент категорически нельзя паниковать, выбегать без проверки пути или брать большие вещи. Несмотря на неудобства и задержки, эти правила направлены на одно – сохранить жизнь, ведь даже малейшая неосторожность может привести к трагедии.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Российские атаки все чаще направлены именно на транспортную инфраструктуру, поэтому было принято решение действовать на опережение:

останавливать поезда при повышенной угрозе;

организовывать эвакуацию пассажиров;

оперативно реагировать на появление вражеских БПЛА вблизи маршрутов.

Важно, что такие меры применяются не во время каждой тревоги, а только тогда, когда риск оценивается как высокий. Одна из последних ночей стала особенно показательной. Враг атаковал железную дорогу дронами, в частности был поражен локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге.

