В ДТЭК рассказали, когда вернут графики отключения света: расслабляться рано

В Украине графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (растущего во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.

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Об этом говорится в разъяснении ДТЭК, которые компания опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях. Зимой начинается период пикового потребления. При этом украинская энергосистема не может удовлетворить потребности, придется использовать графики почасового отключения.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности. Такой объем быстро восстановить невозможно. По оценкам ДТЭК, графики будут действовать как минимум до конца следующего отопительного сезона.

"Укрэнерго будет вынуждено снова доказывать ограничения потребления и графики могут вернуться. Следует помнить, что ситуация все еще сложная. энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности во время российских атак. Быстро восстановить это невозможно. Поэтому графики могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона .Энергетики делают все возможное, чтобы люди были со светом. Но стоит готовиться к разным сценариям", – отметили в компании.

Энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Призываем, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - добавляют в "Укрэнерго".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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