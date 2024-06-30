Дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться до 2026 года: сколько он составляет в 2024 году

Нехватка электроэнергии в Украине сохранится до 2026 года, со средним дефицитом около 10% в 2024 году. Основные причины включают повреждение энергетической инфраструктуры во время атак и недостаточно развитую инфраструктуру для импорта электроэнергии.

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Об этом говорится в Меморандуме по МВФ (Международный валютный фонд). Дополнительные атаки могут еще больше дестабилизировать энергетическую систему, что делает ситуацию еще более непредсказуемой.

Украина сталкивается с масштабным дефицитом электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время весенних атак. Общий ущерб энергетической системе превышает 1 миллиард долларов США. Наибольшие потери понесли компании ДТЭК и государственные предприятия, которые планируют покрыть убытки за счет собственного оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, в том числе из-за поставок оборудования.

МВФ обнародовал прогноз, согласно которому средний дефицит электроэнергии в Украине в 2024 году составит около 10%. В течение 2025 дефицит постепенно снизится и будет устранен к началу 2026 года. Данные об энергетических мощностях строго контролируются в условиях военного положения, но исходя из предыдущих моделей потребления и импорта серьезный дефицит (до 30%) вероятно будет возникать только в часы пик.

Согласно этому сценарию, промышленным потребителям придется работать ниже мощности, а потребление домохозяйств будет ограничено за счет плановых отключений, в частности, зимой. Дополнительные атаки еще больше дестабилизируют энергетическую систему, отметили в МВФ. Ожидается, что дефицит энергии сохранится в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштабы будут ограничены устойчивостью энергетической системы.

Оценки дефицита энергии включают в себя ремонт возобновляемой мощности (в том числе ДТЭК некоторых ТЭС), некоторое увеличение европейского импорта, установку малых газовых генераторов (до 1 ГВт в 2024 году), а также дефицит, возникающий в результате необходимого планового обслуживания АЭС в 2-4 кварталах 2024 года. Повышение тарифов для населения в среднем на 60% с 1 июня должно также стимулировать изменения в структуре потребления и обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям.

В настоящее время импорт энергии из европейской сети ENTSO-E ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт. Это позволяет покрыть аварийный дефицит, но не может полностью покрыть утраченную мощность. Несмотря на некоторые возможности увеличения импорта электроэнергии для покрытия дефицита во время пикового потребления, значительное краткосрочное увеличение импорта электроэнергии в ЕС маловероятно из-за инфраструктурных ограничений в соседних странах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве электроэнергии зимой может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме ожидается дефицит около 30-35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, дефицит тока на нужды киевлян составит 50%.

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