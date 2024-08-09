Как украинцам подготовиться к отключениям зимой: что нельзя держать дома

В Украине энергетики ожидают значительного ухудшения ситуации с дефицитом электроэнергии зимой. Для подготовки к отопительному сезону украинцам следует выбрать альтернативный источник энергии.

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Есть два варианта, рассказал исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире "5 канала". Эксперт говорит: есть два варианта. Либо ставить генератор, либо устанавливать батарейные блоки. При этом стоимость электроэнергии, произведенной с помощью генератора, составит около 25 грн за кВт*ч.

"Если вам нужна электроэнергия, есть два варианта – или ставить генератор, что вам может обеспечить в любой момент, но опять же, надо помнить, что электроэнергия с генератора будет очень дорогая. Генератор берет от 1 до 1,5 литра, такой, средний, на час, бензина я имею в виду. Соответственно это вам формирует стоимость электроэнергии где-то на уровне, по крайней мере, от 25 гривен и выше. Поэтому это недешевое удовольствие, даже в работе", – сказал энергетик.

Эксперт отметил: "Или батарейные блоки. Могут быть зарядные станции отдельные. Есть профессиональные, уже такие, хорошие заводские системы, базирующиеся на литиевых аккумуляторах. Не на AGM, не на кислоте, а на литиевых системах. Они тоже разные. Это уже разные. Но, в принципе, общая тенденция в Европе такова, что они будут стоять, рано или поздно, во всех квартирах, во всех домохозяйствах и они стоят от 3 тысяч и больше. система, дающая возможность, во-первых, накапливать электроэнергию из сети и быстро.

AGM-батареи, кислотные батареи заряжаются около 10 часов, а литиевые батареи заряжаются за 2-2,5 часа. Павлюк отметил: "Однако они и более опасны. Литиевые системы взрывоопасны, с ними надо быть очень осторожным. Опять же, призываю – не держать этого в квартирах. В квартире можно держать сертифицированные зарядные станции известных производителей, они проходят тестирование безопасности. Это как разные самопальные решения, они опасны. Я призываю их не держать в квартире, где есть много горючих предметов, чтобы не спровоцировать пожары. , она так, как бензин".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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