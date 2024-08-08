Электроэнергии будет не хватать еще два года: в НБУ подсчитали объем дефицита

Нехватка электроэнергии – один из основных факторов, сдерживающих восстановление украинской экономики в условиях полномасштабной войны. До конца 2024-го Украине не будет хватать 7% электричества, в следующем году этот немного вырастет, но потом заметно снизится.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в "Укринформе", резюмируя данные июльского Инфляционного отчета НБУ. И хотя этот прогноз строится на предположениях, его реализации во многом будет зависеть макроэкономическая картина.

"Допускаем, что дефицит электроэнергии будет превышать 7% в 2024 году, будет близок к 8% в 2025 году и до 5% в 2026 году и останется одним из основных сдерживающих факторов для экономики. Восстановление будут поддерживать значительные бюджетные расходы благодаря международной помощи, дальнейшее развитие экспортных путей на фоне оживления спроса на товары украинского экспорта и развитие распределенной генерации", – отметил Пышный.

Прогноз МВФ

Следует отметить, что ожидания Нацбанка несколько отличаются от Международного валютного фонда. Ранее организация подсчитала, что средний дефицит электроэнергии в Украине в 2024 году составит около 10%, но в течение 2025 он постепенно снизится, а к началу 2026 исчезнет вообще.

Данные об энергетических мощностях строго контролируются в условиях военного положения, но исходя из предыдущих моделей потребления и импорта, серьезный дефицит (до 30%) вероятно будет возникать только в часы пик. Поэтому промышленным потребителям придется работать ниже мощности, а потребление домохозяйств будет ограничено за счет плановых отключений, в частности, зимой.

В то же время, дополнительные атаки еще больше дестабилизируют энергетическую систему. В МВФ ожидают, что дефицит энергии сохранится в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштабы будут ограничены устойчивостью энергетической системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой в Киеве света может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме ожидается дефицит около 30-35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, дефицит тока на нужды киевлян составит 50%.

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