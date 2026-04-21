В Дію добавили новую услугу: как воспользоваться и что важно знать

Украинцам больше не нужно обращаться в госорганы или пользоваться услугами юристов, чтобы зарегистрировать общественную организацию. Теперь это можно сделать онлайн за несколько шагов в Дії.

Об этом сообщили на портале государственных услуг. Отмечается, что теперь гражданам нужно просто выбрать готовый устав и зарегистрировать общественную организацию в несколько кликов в Дії.

Отмечается, что на портале доступно более 30 направлений деятельности, в частности волонтерство, образование и права человека. К тому же предлагаются гибкие настройки работы организации: как будет работать управление, будут приниматься члены или формироваться финансирование и другие.

Как зарегистрировать собственную общественную организацию

Войдите на портал Дія с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Выберите услугу регистрацию общественной организации.

регистрацию общественной организации. Заполните форму и настройте организацию.

и настройте организацию. Подпишите заявление КЭП.

Преимущества цифровизации процесса

Скорость . Регистрация длится до 30 минут.

. Регистрация длится до 30 минут. Экономия денег . Процечи не требует затрат на индивидуальный устав или нотариальные услуги.

. Процечи не требует затрат на индивидуальный устав или нотариальные услуги. Уменьшенный риск ошибки. Модельный устав является готовым шаблоном учредительных документов и уже соответствует законодательству.

Требования к пользователю

Наличие идентификационного номера

УНЗР (уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре).

Для тех, кто не хочет или не может зарегистрировать общественную организацию онлайн, услуга остается доступной офлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.

Правила оплат в Дії переписали

С 15 апреля для украинцев в Дії уменьшились комиссии на налоги и государственные платежи. В целом это стало возможным, благодаря тому, что "Укргазбанк", который обрабатывает платежи, пересмотрел свою тарифную политику.

Основная логика нововведений – сделать большинство операций дешевле и более унифицированными, одновременно частично компенсировать расходы на обработку финансовых транзакций. Наиболее ощутимое изменение для пользователей – снижение комиссии на оплату налогов и большинства государственных платежей, отныне:

комиссия уменьшается с 1,4% до 1,3%;

устанавливается минимальный платеж – 1 гривна;

тарифы унифицируются для различных типов операций.

И кроме того, введена комиссия за военные облигации – 0,2%. В банке это объяснили необходимостью покрытия расходов на обработку транзакций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих и минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) и оформление развода.

