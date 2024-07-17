В Дії запустили бронирование от мобилизации: инструкция

На портале Дія заработал сервис бронирование военнообязянных украинцев. Его разработчики уверяют: сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс до 1 часа.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили: в рамках бета-теста уже забронировали 929 человек онлайн.

"Теперь работников из критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, будут бронировать через портал Дію. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс до часа. Никаких проверок вручную неделями", – говорится в сообщении.

Как забронировать военнообязанного в Дії

Сама же процедура бронирования предусматривает несколько шагов. Сначала руководители госучреждений и компаний:

представляют списки военнообязанных на бронирование;

подтверждают заявление электронной подписью.

После этого система проверяет, является ли предприятие критически важным. А кроме того:

официально трудоустроен ли работник;

есть ли его данные в реестре Оберег.

"Дія пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток. Если ответ положительный – у работника обновится информация в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно будет скачать на портале и при необходимости распечатать", – рассказали в Дії.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинских аспирантов-контрактников, которые уже проходят обучение, не будут лишать брони от мобилизации. Однако уже в этом году правила поступления в аспирантуру на контрактной основе изменились.

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